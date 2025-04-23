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Франция не получила приглашение на парад Победы в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 23.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:14 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/pobeda-2013036336.html
Франция не получила приглашение на парад Победы в Москве, сообщил источник
Франция не получила приглашение на парад Победы в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 23.04.2025
Франция не получила приглашение на парад Победы в Москве, сообщил источник
Французская сторона не получила приглашение для участия в параде Победы 9 мая в Москве, сообщил РИА Новости европейский дипломатический источник. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T19:14:00+03:00
2025-04-23T19:14:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
франция
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Французская сторона не получила приглашение для участия в параде Победы 9 мая в Москве, сообщил РИА Новости европейский дипломатический источник. "Франция не получила приглашение для участия на параде. Но проведет свои мероприятия 8 мая", - сказал он.
https://ria.ru/20250422/frantsija-2012719754.html
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москва, франция, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Франция, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Франция не получила приглашение на парад Победы в Москве, сообщил источник

Франция не получила приглашение для участия в параде Победы в Москве

© AP Photo / Morry GashЛюди держат флаг Франции
Люди держат флаг Франции - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Morry Gash
Люди держат флаг Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Французская сторона не получила приглашение для участия в параде Победы 9 мая в Москве, сообщил РИА Новости европейский дипломатический источник.
«
"Франция не получила приглашение для участия на параде. Но проведет свои мероприятия 8 мая", - сказал он.
Празднование годовщины победы над нацистами и окончания Второй мировой войны на Елисейских полях в Париже - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Франция не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы
22 апреля, 13:37
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваФранцияВ мире80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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