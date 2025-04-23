https://ria.ru/20250423/pobeda-2013036336.html

Франция не получила приглашение на парад Победы в Москве, сообщил источник

Франция не получила приглашение на парад Победы в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 23.04.2025

Франция не получила приглашение на парад Победы в Москве, сообщил источник

Французская сторона не получила приглашение для участия в параде Победы 9 мая в Москве, сообщил РИА Новости европейский дипломатический источник. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T19:14:00+03:00

2025-04-23T19:14:00+03:00

2025-04-23T19:14:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

франция

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Французская сторона не получила приглашение для участия в параде Победы 9 мая в Москве, сообщил РИА Новости европейский дипломатический источник. "Франция не получила приглашение для участия на параде. Но проведет свои мероприятия 8 мая", - сказал он.

https://ria.ru/20250422/frantsija-2012719754.html

москва

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2025

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москва, франция, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне