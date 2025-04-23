https://ria.ru/20250423/pobeda-2012930228.html

Гутерреш не планирует приезжать в Москву на 80-летие Победы

Гутерреш не планирует приезжать в Москву на 80-летие Победы - РИА Новости, 23.04.2025

Гутерреш не планирует приезжать в Москву на 80-летие Победы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не планирует приезжать в Москву на 80-летие Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:35:00+03:00

2025-04-23T12:35:00+03:00

2025-04-23T12:35:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

дмитрий песков

антониу гутерреш

москва

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не планирует приезжать в Москву на 80-летие Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, генсек ООН, насколько я знаю, не планирует приехать", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

https://ria.ru/20250417/sng-2011888894.html

москва

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2025

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дмитрий песков, антониу гутерреш, москва