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Гутерреш не планирует приезжать в Москву на 80-летие Победы - РИА Новости, 23.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:35 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/pobeda-2012930228.html
Гутерреш не планирует приезжать в Москву на 80-летие Победы
Гутерреш не планирует приезжать в Москву на 80-летие Победы - РИА Новости, 23.04.2025
Гутерреш не планирует приезжать в Москву на 80-летие Победы
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не планирует приезжать в Москву на 80-летие Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:35:00+03:00
2025-04-23T12:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
дмитрий песков
антониу гутерреш
москва
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не планирует приезжать в Москву на 80-летие Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, генсек ООН, насколько я знаю, не планирует приехать", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
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дмитрий песков, антониу гутерреш, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Дмитрий Песков, Антониу Гутерреш, Москва
Гутерреш не планирует приезжать в Москву на 80-летие Победы

Песков: генсек ООН Гутерреш не планирует приезжать в Москву на 80-летие Победы

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время интервью РИА Новости
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время интервью РИА Новости. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не планирует приезжать в Москву на 80-летие Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, генсек ООН, насколько я знаю, не планирует приехать", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДмитрий ПесковАнтониу ГутеррешМосква
 
 
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