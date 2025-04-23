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Гутерреш не планирует приезжать в Москву на 80-летие Победы
Гутерреш не планирует приезжать в Москву на 80-летие Победы - РИА Новости, 23.04.2025
Гутерреш не планирует приезжать в Москву на 80-летие Победы
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не планирует приезжать в Москву на 80-летие Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:35:00+03:00
2025-04-23T12:35:00+03:00
2025-04-23T12:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
дмитрий песков
антониу гутерреш
москва
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не планирует приезжать в Москву на 80-летие Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, генсек ООН, насколько я знаю, не планирует приехать", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
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дмитрий песков, антониу гутерреш, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Дмитрий Песков, Антониу Гутерреш, Москва
Гутерреш не планирует приезжать в Москву на 80-летие Победы
Песков: генсек ООН Гутерреш не планирует приезжать в Москву на 80-летие Победы