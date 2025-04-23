Депутат ПМР высказался о запрете праздновать День Победы в Кишиневе
Сафонов: Кишинев вытравливает из сознания граждан всё, что связано с Днем Победы
© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Власти Молдавии вытравливают из сознания граждан всё, что связано с Днем Победы в Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов.
Ранее лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил, что кишиневские власти приняли решение, что 9 мая на главной площади Молдавии будет отмечаться исключительно День Европы. Он также отметил, что на площади будет открыт европейский городок, в работе которого примут участие правительство, президент Молдавии и 21 европейское посольство.
"Стараясь брать реванш в наши дни, идейные наследники маршала Иона Антонеску наступают по всем "фронтам": с одной стороны, они издают учебник "История румын", где стараются обелить покойного лидера Румынии; с другой, вытравливают из сознания жителей Молдовы всё, что связано с Великой Победой советских людей. Запрет праздновать День Победы в центре Кишинева 9 мая – один из таких шагов. А сколько их ещё будет, если этот режим удержится после парламентских выборов в этом году", - сказал Сафонов.
"Что касается Дня Европы, который якобы должны с улыбками на устах праздновать жители Молдовы, то это чудовищный евро-маразм, от которого становится плохо даже в Вашингтоне. Сегодня представители ЕС идут ко дну и вырождаются, так пусть делают это сами и не тянут за собой нормальных людей. Власти Молдовы сожгли за собой все мосты и показали на чьей он стороне. Нам их сторона не подходит", - отметил Сафонов.
В Молдавии 20 апреля 2023 года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.
По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. За ношение георгиевской ленты физическим лицам в Молдавии может грозить штраф в размере от 245 до 490 долларов или общественные работы, юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 980 долларов.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.