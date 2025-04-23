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Депутат ПМР высказался о запрете праздновать День Победы в Кишиневе - РИА Новости, 23.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:58 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/pobeda-2012918566.html
Депутат ПМР высказался о запрете праздновать День Победы в Кишиневе
Депутат ПМР высказался о запрете праздновать День Победы в Кишиневе - РИА Новости, 23.04.2025
Депутат ПМР высказался о запрете праздновать День Победы в Кишиневе
Власти Молдавии вытравливают из сознания граждан всё, что связано с Днем Победы в Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости депутат Верховного совета... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T11:58:00+03:00
2025-04-23T11:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
кишинев
румыния
майя санду
евросоюз
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ТИРАСПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Власти Молдавии вытравливают из сознания граждан всё, что связано с Днем Победы в Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов. Ранее лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил, что кишиневские власти приняли решение, что 9 мая на главной площади Молдавии будет отмечаться исключительно День Европы. Он также отметил, что на площади будет открыт европейский городок, в работе которого примут участие правительство, президент Молдавии и 21 европейское посольство. "Стараясь брать реванш в наши дни, идейные наследники маршала Иона Антонеску наступают по всем "фронтам": с одной стороны, они издают учебник "История румын", где стараются обелить покойного лидера Румынии; с другой, вытравливают из сознания жителей Молдовы всё, что связано с Великой Победой советских людей. Запрет праздновать День Победы в центре Кишинева 9 мая – один из таких шагов. А сколько их ещё будет, если этот режим удержится после парламентских выборов в этом году", - сказал Сафонов. Депутат ПМР также добавил, что власти Молдавии проводят системное уничтожение всего, что связано с Россией и ее присутствием в истории. По его словам, для этого молдавские политики все чаще говорят, что на берегах Днестра живут исключительно румыны, а не молдаване. "Что касается Дня Европы, который якобы должны с улыбками на устах праздновать жители Молдовы, то это чудовищный евро-маразм, от которого становится плохо даже в Вашингтоне. Сегодня представители ЕС идут ко дну и вырождаются, так пусть делают это сами и не тянут за собой нормальных людей. Власти Молдовы сожгли за собой все мосты и показали на чьей он стороне. Нам их сторона не подходит", - отметил Сафонов. В Молдавии 20 апреля 2023 года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. За ношение георгиевской ленты физическим лицам в Молдавии может грозить штраф в размере от 245 до 490 долларов или общественные работы, юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 980 долларов. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250423/moldavija-2012906629.html
https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997960128.html
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в мире, молдавия, кишинев, румыния, майя санду, евросоюз
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Кишинев, Румыния, Майя Санду, Евросоюз
Депутат ПМР высказался о запрете праздновать День Победы в Кишиневе

Сафонов: Кишинев вытравливает из сознания граждан всё, что связано с Днем Победы

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Власти Молдавии вытравливают из сознания граждан всё, что связано с Днем Победы в Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов.
Ранее лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил, что кишиневские власти приняли решение, что 9 мая на главной площади Молдавии будет отмечаться исключительно День Европы. Он также отметил, что на площади будет открыт европейский городок, в работе которого примут участие правительство, президент Молдавии и 21 европейское посольство.
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"Стараясь брать реванш в наши дни, идейные наследники маршала Иона Антонеску наступают по всем "фронтам": с одной стороны, они издают учебник "История румын", где стараются обелить покойного лидера Румынии; с другой, вытравливают из сознания жителей Молдовы всё, что связано с Великой Победой советских людей. Запрет праздновать День Победы в центре Кишинева 9 мая – один из таких шагов. А сколько их ещё будет, если этот режим удержится после парламентских выборов в этом году", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР также добавил, что власти Молдавии проводят системное уничтожение всего, что связано с Россией и ее присутствием в истории. По его словам, для этого молдавские политики все чаще говорят, что на берегах Днестра живут исключительно румыны, а не молдаване.
"Что касается Дня Европы, который якобы должны с улыбками на устах праздновать жители Молдовы, то это чудовищный евро-маразм, от которого становится плохо даже в Вашингтоне. Сегодня представители ЕС идут ко дну и вырождаются, так пусть делают это сами и не тянут за собой нормальных людей. Власти Молдовы сожгли за собой все мосты и показали на чьей он стороне. Нам их сторона не подходит", - отметил Сафонов.
В Молдавии 20 апреля 2023 года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.
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По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. За ношение георгиевской ленты физическим лицам в Молдавии может грозить штраф в размере от 245 до 490 долларов или общественные работы, юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 980 долларов.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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