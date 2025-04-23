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"Единая Россия" к 80-летию Победы проведет акцию "Подарок ветерану" - РИА Новости, 23.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:38 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/pobeda-2012913550.html
"Единая Россия" к 80-летию Победы проведет акцию "Подарок ветерану"
"Единая Россия" к 80-летию Победы проведет акцию "Подарок ветерану" - РИА Новости, 23.04.2025
"Единая Россия" к 80-летию Победы проведет акцию "Подарок ветерану"
"Единая Россия" в преддверии 80-летия Победы проведет акцию "Подарок ветерану" и вручит подарки каждому ветерану Великой Отечественной войны, сообщил... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T11:38:00+03:00
2025-04-23T11:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
александр сидякин
единая россия
волонтеры победы
почта россии
акция "бессмертный полк"
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РОССИЯ, 23 апр - РИА Новости. "Единая Россия" в преддверии 80-летия Победы проведет акцию "Подарок ветерану" и вручит подарки каждому ветерану Великой Отечественной войны, сообщил координатор партпроекта "Историческая память", руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. "Хотел бы анонсировать ежегодную акцию накануне Дня Победы. Это акция "Подарок ветерану". Мы в этот год 80-летия Победы особое внимание ей уделяем… С 28 апреля мы совместно с движением "Волонтёры Победы" каждому ветерану, участнику Великой Отечественной войны, кто сейчас жив, вручим наши подарки, средства на которые партия выделила", - сказал Сидякин на пресс-конференции, посвященной "Диктанту Победы". Кроме того, по его словам, партия 24 апреля проведет автопробеги, посвященные юбилею Победы, в 78 регионах страны. К автопробегам присоединятся ретроавтомобили и отечественные автомобили под управлением в том числе бойцов специальной военной операции. "Как и в прошлом году, совместно с Почтой России на 850 региональных площадках мы проведём акцию "Письмо героя". Это в несколько раз больше площадок, чем в прошлом году. Каждому участнику "Диктанта Победы" будет выдан специально подготовленный, стилизованный под фронтовой треугольник бланк… Из всех регионов письма будут доставлены нашим бойцам на передовую", - добавил Сидякин.
https://ria.ru/20250423/biblionoch-2012857187.html
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общество, александр сидякин, единая россия, волонтеры победы, почта россии, акция "бессмертный полк"
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Александр Сидякин, Единая Россия, Волонтеры Победы, Почта России, Акция "Бессмертный полк"
"Единая Россия" к 80-летию Победы проведет акцию "Подарок ветерану"

"Единая Россия" в преддверии 80-летия Победы вручит подарок каждому ветерану ВОВ

© Александр ГальперинОрдена на груди ветерана Великой Отечественной войны
Ордена на груди ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Александр Гальперин
Ордена на груди ветерана Великой Отечественной войны . Архивное фото
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РОССИЯ, 23 апр - РИА Новости. "Единая Россия" в преддверии 80-летия Победы проведет акцию "Подарок ветерану" и вручит подарки каждому ветерану Великой Отечественной войны, сообщил координатор партпроекта "Историческая память", руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.
"Хотел бы анонсировать ежегодную акцию накануне Дня Победы. Это акция "Подарок ветерану". Мы в этот год 80-летия Победы особое внимание ей уделяем… С 28 апреля мы совместно с движением "Волонтёры Победы" каждому ветерану, участнику Великой Отечественной войны, кто сейчас жив, вручим наши подарки, средства на которые партия выделила", - сказал Сидякин на пресс-конференции, посвященной "Диктанту Победы".
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Кроме того, по его словам, партия 24 апреля проведет автопробеги, посвященные юбилею Победы, в 78 регионах страны. К автопробегам присоединятся ретроавтомобили и отечественные автомобили под управлением в том числе бойцов специальной военной операции.
"Как и в прошлом году, совместно с Почтой России на 850 региональных площадках мы проведём акцию "Письмо героя". Это в несколько раз больше площадок, чем в прошлом году. Каждому участнику "Диктанта Победы" будет выдан специально подготовленный, стилизованный под фронтовой треугольник бланк… Из всех регионов письма будут доставлены нашим бойцам на передовую", - добавил Сидякин.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоАлександр СидякинЕдиная РоссияВолонтеры ПобедыПочта РоссииАкция "Бессмертный полк"
 
 
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