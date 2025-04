https://ria.ru/20250423/plan-2013059342.html

СМИ раскрыли тайный смысл плана Трампа по Украине

СМИ раскрыли тайный смысл плана Трампа по Украине - РИА Новости, 23.04.2025

СМИ раскрыли тайный смысл плана Трампа по Украине

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине свидетельствует о провале попыток изолировать Россию, пишет L'AntiDiplomatico. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T22:25:00+03:00

2025-04-23T22:25:00+03:00

2025-04-23T22:25:00+03:00

в мире

дональд трамп

россия

украина

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001698225_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3407a8bbae4214e4160198a6734a5ef.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине свидетельствует о провале попыток изолировать Россию, пишет L'AntiDiplomatico."Это не капитуляция, а признание того, что изоляция России не дала результатов и что мир достигается посредством конкретных компромиссов, а не идеологических лозунгов. Пока ЕС пытается найти единую позицию, Вашингтон демонстрирует желание вернуться на передовые позиции. Возможно, именно это и раздражает тех, кто, подобно Зеленскому, предпочитает разжигать конфликт, а не сидеть за столом мирных переговоров", — говорится в публикации.Ранее американский лидер раскритиковал слова Владимира Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией.Глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но ее перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече.Как писала газета The New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане Трампа по завершению конфликта.

https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2013047518.html

https://ria.ru/20250423/rubio-2013029846.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, россия, украина, владимир зеленский