СМИ раскрыли тайный смысл плана Трампа по Украине
L'AntiDiplomatico: мирный план Трампа говорит о провале попыток изолировать РФ
© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине свидетельствует о провале попыток изолировать Россию, пишет L'AntiDiplomatico.
"Это не капитуляция, а признание того, что изоляция России не дала результатов и что мир достигается посредством конкретных компромиссов, а не идеологических лозунгов. Пока ЕС пытается найти единую позицию, Вашингтон демонстрирует желание вернуться на передовые позиции. Возможно, именно это и раздражает тех, кто, подобно Зеленскому, предпочитает разжигать конфликт, а не сидеть за столом мирных переговоров", — говорится в публикации.
Ранее американский лидер раскритиковал слова Владимира Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
Глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.
Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но ее перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече.
Как писала газета The New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане Трампа по завершению конфликта.