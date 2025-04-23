https://ria.ru/20250423/peskov-2013058066.html

У России нет территориальных претензий к странам Балтии, заявил Песков

У России нет территориальных претензий к странам Балтии, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025

У России нет территориальных претензий к странам Балтии, заявил Песков

Территориальных претензий к странам Балтии у России нет, несмотря на то, что интересы русских в этих государства нарушаются, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T22:12:00+03:00

2025-04-23T22:12:00+03:00

2025-04-23T22:12:00+03:00

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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Территориальных претензий к странам Балтии у России нет, несмотря на то, что интересы русских в этих государства нарушаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У России нет никаких проблем и никаких территориальных претензий к странам Балтии, несмотря на то, что там проживают русские, и их интересы постоянно нарушаются, в том числе это касается использования русского языка. Брюссель, к слову, на это не обращает ни малейшего внимания", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point. В этом же интервью он ответил на вопрос о возможности нападения России на какие-либо страны. Официальный представитель Кремля отметил, что, в частности, в Латвии, Литве и Эстонии, в отличие от Украины, нет гражданской войны, когда "регулярная армия истребляет русских только потому, что они русские".

https://ria.ru/20250330/peremirie-2008219242.html

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в мире, россия, балтия, брюссель, дмитрий песков