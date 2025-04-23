Рейтинг@Mail.ru
У России нет территориальных претензий к странам Балтии, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/peskov-2013058066.html
У России нет территориальных претензий к странам Балтии, заявил Песков
У России нет территориальных претензий к странам Балтии, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
У России нет территориальных претензий к странам Балтии, заявил Песков
Территориальных претензий к странам Балтии у России нет, несмотря на то, что интересы русских в этих государства нарушаются, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T22:12:00+03:00
2025-04-23T22:12:00+03:00
в мире
россия
балтия
брюссель
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Территориальных претензий к странам Балтии у России нет, несмотря на то, что интересы русских в этих государства нарушаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У России нет никаких проблем и никаких территориальных претензий к странам Балтии, несмотря на то, что там проживают русские, и их интересы постоянно нарушаются, в том числе это касается использования русского языка. Брюссель, к слову, на это не обращает ни малейшего внимания", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point. В этом же интервью он ответил на вопрос о возможности нападения России на какие-либо страны. Официальный представитель Кремля отметил, что, в частности, в Латвии, Литве и Эстонии, в отличие от Украины, нет гражданской войны, когда "регулярная армия истребляет русских только потому, что они русские".
https://ria.ru/20250330/peremirie-2008219242.html
россия
балтия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, балтия, брюссель, дмитрий песков
В мире, Россия, Балтия, Брюссель, Дмитрий Песков
У России нет территориальных претензий к странам Балтии, заявил Песков

Песков: территориальных претензий к странам Балтии у России нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Территориальных претензий к странам Балтии у России нет, несмотря на то, что интересы русских в этих государства нарушаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"У России нет никаких проблем и никаких территориальных претензий к странам Балтии, несмотря на то, что там проживают русские, и их интересы постоянно нарушаются, в том числе это касается использования русского языка. Брюссель, к слову, на это не обращает ни малейшего внимания", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point.
В этом же интервью он ответил на вопрос о возможности нападения России на какие-либо страны. Официальный представитель Кремля отметил, что, в частности, в Латвии, Литве и Эстонии, в отличие от Украины, нет гражданской войны, когда "регулярная армия истребляет русских только потому, что они русские".
Уничтоженная военная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В странах Балтии сделали абсурдное заявление о перемирии на Украине
30 марта, 11:19
 
В миреРоссияБалтияБрюссельДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала