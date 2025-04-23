https://ria.ru/20250423/peskov-2013056898.html

Россия не собирается нападать на кого-либо, заявил Песков

Россия не собирается нападать на кого-либо, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025

Россия не собирается нападать на кого-либо, заявил Песков

Россия не собирается нападать на кого-либо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T22:06:00+03:00

2025-04-23T22:06:00+03:00

2025-04-23T22:06:00+03:00

в мире

россия

прибалтика

финляндия

дмитрий песков

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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Россия не собирается нападать на кого-либо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point, отвечая на соответствующий вопрос. "Потенциала для начала конфликта у нас нет. К счастью, ни в Прибалтике, ни в Финляндии по русским не стреляют из танков и боевых самолетов, как это происходило на Донбассе с 2014 года", - добавил он. Отвечая на вопрос о возможности нападения России на какие-либо страны, в частности, на страны Балтии, официальный представитель Кремля также отметил, что в Латвии, Литве и Эстонии, в отличие от Украины, нет гражданской войны, когда "регулярная армия истребляет русских только потому, что они русские".

https://ria.ru/20250423/voyna-2013040425.html

россия

прибалтика

финляндия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, прибалтика, финляндия, дмитрий песков