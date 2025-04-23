Россия не собирается нападать на кого-либо, заявил Песков
Пресс-секретарь Путина Песков: Россия не собирается нападать на кого-либо
© Фото : Фотохост-агентство/ Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков
© Фото : Фотохост-агентство/ Григорий Сысоев
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Россия не собирается нападать на кого-либо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Нет", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point, отвечая на соответствующий вопрос.
"Потенциала для начала конфликта у нас нет. К счастью, ни в Прибалтике, ни в Финляндии по русским не стреляют из танков и боевых самолетов, как это происходило на Донбассе с 2014 года", - добавил он.
Отвечая на вопрос о возможности нападения России на какие-либо страны, в частности, на страны Балтии, официальный представитель Кремля также отметил, что в Латвии, Литве и Эстонии, в отличие от Украины, нет гражданской войны, когда "регулярная армия истребляет русских только потому, что они русские".
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