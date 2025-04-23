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Россия не собирается нападать на кого-либо, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
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22:06 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/peskov-2013056898.html
Россия не собирается нападать на кого-либо, заявил Песков
Россия не собирается нападать на кого-либо, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
Россия не собирается нападать на кого-либо, заявил Песков
Россия не собирается нападать на кого-либо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T22:06:00+03:00
2025-04-23T22:06:00+03:00
в мире
россия
прибалтика
финляндия
дмитрий песков
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Россия не собирается нападать на кого-либо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point, отвечая на соответствующий вопрос. "Потенциала для начала конфликта у нас нет. К счастью, ни в Прибалтике, ни в Финляндии по русским не стреляют из танков и боевых самолетов, как это происходило на Донбассе с 2014 года", - добавил он. Отвечая на вопрос о возможности нападения России на какие-либо страны, в частности, на страны Балтии, официальный представитель Кремля также отметил, что в Латвии, Литве и Эстонии, в отличие от Украины, нет гражданской войны, когда "регулярная армия истребляет русских только потому, что они русские".
https://ria.ru/20250423/voyna-2013040425.html
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в мире, россия, прибалтика, финляндия, дмитрий песков
В мире, Россия, Прибалтика, Финляндия, Дмитрий Песков
Россия не собирается нападать на кого-либо, заявил Песков

Пресс-секретарь Путина Песков: Россия не собирается нападать на кого-либо

© Фото : Фотохост-агентство/ Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : Фотохост-агентство/ Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Россия не собирается нападать на кого-либо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Нет", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point, отвечая на соответствующий вопрос.
"Потенциала для начала конфликта у нас нет. К счастью, ни в Прибалтике, ни в Финляндии по русским не стреляют из танков и боевых самолетов, как это происходило на Донбассе с 2014 года", - добавил он.
Отвечая на вопрос о возможности нападения России на какие-либо страны, в частности, на страны Балтии, официальный представитель Кремля также отметил, что в Латвии, Литве и Эстонии, в отличие от Украины, нет гражданской войны, когда "регулярная армия истребляет русских только потому, что они русские".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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Вчера, 19:35
 
В миреРоссияПрибалтикаФинляндияДмитрий Песков
 
 
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