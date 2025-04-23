https://ria.ru/20250423/peskov-2013051887.html
Россия готова вести переговоры с Европой по газу, заявил Песков
Россия готова вести переговоры с Европой по газу, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
Россия готова вести переговоры с Европой по газу, заявил Песков
Москва видит, что некоторые страны Европы готовы покупать российский газ, Россия готова вести с ними переговоры, исходя из рыночных условий, заявил... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T21:00:00+03:00
2025-04-23T21:00:00+03:00
2025-04-23T21:00:00+03:00
европа
россия
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Москва видит, что некоторые страны Европы готовы покупать российский газ, Россия готова вести с ними переговоры, исходя из рыночных условий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы готовы вести переговоры по нашему газу, и мы знаем, что некоторые страны Европы хотят продолжить его у нас покупать. Все будет урегулировано на рыночных условиях", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point.
https://ria.ru/20250423/gazprom-2013049413.html
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европа, россия, москва, дмитрий песков
Европа, Россия, Москва, Дмитрий Песков
Россия готова вести переговоры с Европой по газу, заявил Песков
Песков: Москва видит, что некоторые страны Европы готовы покупать российский газ