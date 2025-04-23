https://ria.ru/20250423/peskov-2013051388.html
Россия достигнет своих целей любым путем, заявил Песков
Россия достигнет своих целей любым путем, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
Россия достигнет своих целей любым путем, заявил Песков
Россия достигнет своих целей мирным или военным путем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью изданию Point. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:57:00+03:00
2025-04-23T20:57:00+03:00
2025-04-23T21:35:00+03:00
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дмитрий песков
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Россия достигнет своих целей мирным или военным путем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью изданию Point."Мы хотим достичь наших целей. Будь то мирным или военным путем, мы их достигнем", - говорит он в интервью.
https://ria.ru/20250423/peskov-2013047885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, в мире, украина
Россия, Дмитрий Песков, В мире, Украина
Россия достигнет своих целей любым путем, заявил Песков
Песков в интервью Point: Россия достигнет своих целей мирным или военным путем