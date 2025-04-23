https://ria.ru/20250423/peskov-2013051388.html

Россия достигнет своих целей любым путем, заявил Песков

Россия достигнет своих целей любым путем, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025

Россия достигнет своих целей любым путем, заявил Песков

Россия достигнет своих целей мирным или военным путем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью изданию Point. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T20:57:00+03:00

2025-04-23T20:57:00+03:00

2025-04-23T21:35:00+03:00

россия

дмитрий песков

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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Россия достигнет своих целей мирным или военным путем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью изданию Point."Мы хотим достичь наших целей. Будь то мирным или военным путем, мы их достигнем", - говорит он в интервью.

https://ria.ru/20250423/peskov-2013047885.html

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий песков, в мире, украина