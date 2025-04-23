https://ria.ru/20250423/peskov-2013050313.html

Украина должна стать нейтральным государством, заявил Песков

Украина должна стать нейтральным государством, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025

Украина должна стать нейтральным государством, заявил Песков

Украина должна быть нейтральным государством, ее членство в НАТО создало бы угрозы безопасности для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T20:47:00+03:00

2025-04-23T20:47:00+03:00

2025-04-23T20:58:00+03:00

в мире

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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Украина должна быть нейтральным государством, ее членство в НАТО создало бы угрозы безопасности для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безопасность одних стран не должна достигаться за счет безопасности других. Если вы хотите гарантировать безопасность Украины и втягиваете ее в НАТО, вы нарушаете безопасность России. Поэтому нужен нейтральный статус для Украины", - сказал Песков в интервью изданию Point.

https://ria.ru/20250423/ssha-2012827627.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, нато, россия, дмитрий песков