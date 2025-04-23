https://ria.ru/20250423/peskov-2013050313.html
Украина должна стать нейтральным государством, заявил Песков
Украина должна стать нейтральным государством, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
Украина должна стать нейтральным государством, заявил Песков
Украина должна быть нейтральным государством, ее членство в НАТО создало бы угрозы безопасности для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:47:00+03:00
2025-04-23T20:47:00+03:00
2025-04-23T20:58:00+03:00
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Украина должна быть нейтральным государством, ее членство в НАТО создало бы угрозы безопасности для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безопасность одних стран не должна достигаться за счет безопасности других. Если вы хотите гарантировать безопасность Украины и втягиваете ее в НАТО, вы нарушаете безопасность России. Поэтому нужен нейтральный статус для Украины", - сказал Песков в интервью изданию Point.
https://ria.ru/20250423/ssha-2012827627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, россия, дмитрий песков
В мире, Украина, НАТО, Россия, Дмитрий Песков
Украина должна стать нейтральным государством, заявил Песков
Песков заявил, что членство Украины в НАТО создало бы угрозы безопасности России