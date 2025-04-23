https://ria.ru/20250423/peskov-2013048400.html

Украина при Зеленском стала центром всего антироссийского, заявил Песков

Украина при Зеленском стала центром всего антироссийского, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025

Украина при Зеленском стала центром всего антироссийского, заявил Песков

Владимир Зеленский втянул Европу и США в войну против России и выставляет Киев центром всего "антироссийского" на Земле, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T20:30:00+03:00

2025-04-23T20:30:00+03:00

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сша

россия

владимир зеленский

украина

дмитрий песков

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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский втянул Европу и США в войну против России и выставляет Киев центром всего "антироссийского" на Земле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Зеленский был избран президентом благодаря обещанию прекратить гражданскую войну. Он это сделал? Нет. Украина не пошла по этому пути. Напротив, там решили втянуть Европу и Америку в войну и выставить себя центром всего "антироссийского" на этой Земле", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point.

https://ria.ru/20250423/peskov-2013046439.html

сша

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, владимир зеленский, украина, дмитрий песков