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Украина при Зеленском стала центром всего антироссийского, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
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20:30 23.04.2025 (обновлено: 21:19 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/peskov-2013048400.html
Украина при Зеленском стала центром всего антироссийского, заявил Песков
Украина при Зеленском стала центром всего антироссийского, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
Украина при Зеленском стала центром всего антироссийского, заявил Песков
Владимир Зеленский втянул Европу и США в войну против России и выставляет Киев центром всего "антироссийского" на Земле, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:30:00+03:00
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сша
россия
владимир зеленский
украина
дмитрий песков
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский втянул Европу и США в войну против России и выставляет Киев центром всего "антироссийского" на Земле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Зеленский был избран президентом благодаря обещанию прекратить гражданскую войну. Он это сделал? Нет. Украина не пошла по этому пути. Напротив, там решили втянуть Европу и Америку в войну и выставить себя центром всего "антироссийского" на этой Земле", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point.
https://ria.ru/20250423/peskov-2013046439.html
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сша, россия, владимир зеленский, украина, дмитрий песков
США, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Дмитрий Песков
Украина при Зеленском стала центром всего антироссийского, заявил Песков

Песков: Зеленский выставляет Украину центром всего антироссийского на Земле

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский втянул Европу и США в войну против России и выставляет Киев центром всего "антироссийского" на Земле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Зеленский был избран президентом благодаря обещанию прекратить гражданскую войну. Он это сделал? Нет. Украина не пошла по этому пути. Напротив, там решили втянуть Европу и Америку в войну и выставить себя центром всего "антироссийского" на этой Земле", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Отставка Зеленского не входит в число требований России, заявил Песков
Вчера, 20:17
 
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