https://ria.ru/20250423/peskov-2013048400.html
Украина при Зеленском стала центром всего антироссийского, заявил Песков
Украина при Зеленском стала центром всего антироссийского, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
Украина при Зеленском стала центром всего антироссийского, заявил Песков
Владимир Зеленский втянул Европу и США в войну против России и выставляет Киев центром всего "антироссийского" на Земле, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:30:00+03:00
2025-04-23T20:30:00+03:00
2025-04-23T21:19:00+03:00
сша
россия
владимир зеленский
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899773_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_59695dfc81d9c92051b3fa9f88c092e0.jpg
ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский втянул Европу и США в войну против России и выставляет Киев центром всего "антироссийского" на Земле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Зеленский был избран президентом благодаря обещанию прекратить гражданскую войну. Он это сделал? Нет. Украина не пошла по этому пути. Напротив, там решили втянуть Европу и Америку в войну и выставить себя центром всего "антироссийского" на этой Земле", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point.
https://ria.ru/20250423/peskov-2013046439.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899773_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aec101db47e0fa86eeb33ffdd347b12a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, владимир зеленский, украина, дмитрий песков
США, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Дмитрий Песков
Украина при Зеленском стала центром всего антироссийского, заявил Песков
Песков: Зеленский выставляет Украину центром всего антироссийского на Земле