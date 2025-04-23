Песков назвал условие мгновенного прекращения украинского конфликта
Песков: если Киев выведет войска из регионов РФ, конфликт мгновенно завершится
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине закончился бы мгновенно, если бы Киев вывел войска из четырех регионов, закрепленных в российской конституции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Основные тезисы:
- Владимир Путин поддерживает идею о полном прекращении огня, но до этого должны быть уточнены его параметры, в том числе вопрос поставок Европой оружия Киеву;
- отставка Владимира Зеленского не входит в число требований Москвы, но любые подписанные им документы могут быть оспорены из-за его нелегитимности;
- Россия не считает уместным установление сроков по достижению прекращения огня;
- Украина должна стать нейтральным государством, ее членство в НАТО создало бы угрозы безопасности России;
- ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни другие европейские лидеры не хотели слушать Путина, когда им говорили, что с точки зрения безопасности Москву загнали в угол;
- глава киевского режима втянул Европу и США в войну против России и выставляет себя центром всего "антироссийского" на земле;
- Зеленский не полностью контролирует ВСУ, некоторые националистические подразделения не подчиняются ему, что представляет большую проблему;
- Европа до сих пор не поняла суть киевского режима, закрывает глаза на тот факт, что пронацистские элементы оказывают там влияние на власть.
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О встрече Путина и Трампа
- Путин и Дональд Трамп понимают абсурдность отказа от диалога, их объединяет готовность решать сложные вопросы в обсуждениях:
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"Прежде всего каждый из них защищает интересы своей страны".
- Песков об условиях готовящейся встречи Трампа и Путина: она должна быть продуктивной, оба лидера хотят результатов;
- ведется подготовительная работа;
- решение украинского конфликта без восстановления нормальных отношений между Москвой и Вашингтоном невозможно.
О поставках газа в Европу
- если США возьмут под контроль газовую сеть, связывающую Россию с Европой, "Газпром" готов обсуждать контракт на поставку голубого топлива с новым владельцем;
- Москва видит, что некоторые страны Европы готовы покупать российский газ, она готова вести переговоры исходя из рыночных условий.