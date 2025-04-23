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Песков назвал условие мгновенного прекращения украинского конфликта - РИА Новости, 23.04.2025
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20:27 23.04.2025 (обновлено: 21:02 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/peskov-2013047885.html
Песков назвал условие мгновенного прекращения украинского конфликта
Песков назвал условие мгновенного прекращения украинского конфликта - РИА Новости, 23.04.2025
Песков назвал условие мгновенного прекращения украинского конфликта
Конфликт на Украине закончился бы мгновенно, если бы Киев вывел войска из четырех регионов, закрепленных в российской конституции, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:27:00+03:00
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москва
россия
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
вооруженные силы украины
газпром
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине закончился бы мгновенно, если бы Киев вывел войска из четырех регионов, закрепленных в российской конституции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Основные тезисы:О встрече Путина и Трампа"Прежде всего каждый из них защищает интересы своей страны".О поставках газа в Европу
https://ria.ru/20250423/kiev-2012991472.html
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москва, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, газпром, дональд трамп
Москва, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Газпром, Дональд Трамп
Песков назвал условие мгновенного прекращения украинского конфликта

Песков: если Киев выведет войска из регионов РФ, конфликт мгновенно завершится

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине закончился бы мгновенно, если бы Киев вывел войска из четырех регионов, закрепленных в российской конституции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Основные тезисы:
  • Владимир Путин поддерживает идею о полном прекращении огня, но до этого должны быть уточнены его параметры, в том числе вопрос поставок Европой оружия Киеву;
  • отставка Владимира Зеленского не входит в число требований Москвы, но любые подписанные им документы могут быть оспорены из-за его нелегитимности;
  • Россия не считает уместным установление сроков по достижению прекращения огня;
  • Украина должна стать нейтральным государством, ее членство в НАТО создало бы угрозы безопасности России;
  • ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни другие европейские лидеры не хотели слушать Путина, когда им говорили, что с точки зрения безопасности Москву загнали в угол;
  • глава киевского режима втянул Европу и США в войну против России и выставляет себя центром всего "антироссийского" на земле;
  • Зеленский не полностью контролирует ВСУ, некоторые националистические подразделения не подчиняются ему, что представляет большую проблему;
  • Европа до сих пор не поняла суть киевского режима, закрывает глаза на тот факт, что пронацистские элементы оказывают там влияние на власть.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
США поставили Киев перед последним выбором
Вчера, 16:20

О встрече Путина и Трампа

  • Путин и Дональд Трамп понимают абсурдность отказа от диалога, их объединяет готовность решать сложные вопросы в обсуждениях:
«
"Прежде всего каждый из них защищает интересы своей страны".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента
  • Песков об условиях готовящейся встречи Трампа и Путина: она должна быть продуктивной, оба лидера хотят результатов;
  • ведется подготовительная работа;
  • решение украинского конфликта без восстановления нормальных отношений между Москвой и Вашингтоном невозможно.

О поставках газа в Европу

  • если США возьмут под контроль газовую сеть, связывающую Россию с Европой, "Газпром" готов обсуждать контракт на поставку голубого топлива с новым владельцем;
  • Москва видит, что некоторые страны Европы готовы покупать российский газ, она готова вести переговоры исходя из рыночных условий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Украина потеряла Крым давно, это не является темой обсуждения, заявил Трамп
Вчера, 19:08
 
МоскваРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныГазпромДональд Трамп
 
 
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