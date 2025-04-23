https://ria.ru/20250423/peskov-2013047885.html

Песков назвал условие мгновенного прекращения украинского конфликта

Песков назвал условие мгновенного прекращения украинского конфликта - РИА Новости, 23.04.2025

Песков назвал условие мгновенного прекращения украинского конфликта

Конфликт на Украине закончился бы мгновенно, если бы Киев вывел войска из четырех регионов, закрепленных в российской конституции, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T20:27:00+03:00

2025-04-23T20:27:00+03:00

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москва

россия

украина

владимир зеленский

дмитрий песков

вооруженные силы украины

газпром

дональд трамп

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине закончился бы мгновенно, если бы Киев вывел войска из четырех регионов, закрепленных в российской конституции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Основные тезисы:О встрече Путина и Трампа"Прежде всего каждый из них защищает интересы своей страны".О поставках газа в Европу

https://ria.ru/20250423/kiev-2012991472.html

https://ria.ru/20250423/tramp-2013035184.html

москва

россия

украина

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2025

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москва, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, газпром, дональд трамп