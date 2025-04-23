https://ria.ru/20250423/peskov-2013047060.html
Песков рассказал об условиях готовящейся встречи Путина и Трампа
Песков рассказал об условиях готовящейся встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 23.04.2025
Песков рассказал об условиях готовящейся встречи Путина и Трампа
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть продуктивной, в этом отношении ведется подготовительная работа, заявил... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:21:00+03:00
2025-04-23T20:21:00+03:00
2025-04-23T20:36:00+03:00
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
политика
украина
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_0:414:2732:1951_1920x0_80_0_0_46e1ae581d05a7263b8c8b3905cedcf4.jpg
ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть продуктивной, в этом отношении ведется подготовительная работа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Эта встреча должна быть продуктивной. И Трамп, и Путин хотят добиться результатов. Именно поэтому ведется подготовительная работа", - сказал Песков в интервью изданию Point.
https://ria.ru/20250423/peskov-2013043874.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad1b16c980e5c6e896dfefc94692e7ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, политика, украина, россия, сша
Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Политика, Украина, Россия, США
Песков рассказал об условиях готовящейся встречи Путина и Трампа
Песков заявил, что готовящаяся встреча Путина и Трампа должна быть продуктивной