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Песков рассказал об условиях готовящейся встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 23.04.2025
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20:21 23.04.2025 (обновлено: 20:36 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/peskov-2013047060.html
Песков рассказал об условиях готовящейся встречи Путина и Трампа
Песков рассказал об условиях готовящейся встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 23.04.2025
Песков рассказал об условиях готовящейся встречи Путина и Трампа
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть продуктивной, в этом отношении ведется подготовительная работа, заявил... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:21:00+03:00
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владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
политика
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть продуктивной, в этом отношении ведется подготовительная работа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Эта встреча должна быть продуктивной. И Трамп, и Путин хотят добиться результатов. Именно поэтому ведется подготовительная работа", - сказал Песков в интервью изданию Point.
https://ria.ru/20250423/peskov-2013043874.html
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владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, политика, украина, россия, сша
Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Политика, Украина, Россия, США
Песков рассказал об условиях готовящейся встречи Путина и Трампа

Песков заявил, что готовящаяся встреча Путина и Трампа должна быть продуктивной

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть продуктивной, в этом отношении ведется подготовительная работа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"Эта встреча должна быть продуктивной. И Трамп, и Путин хотят добиться результатов. Именно поэтому ведется подготовительная работа", - сказал Песков в интервью изданию Point.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Песков рассказал, что объединяет Путина и Трампа
Вчера, 20:06
 
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