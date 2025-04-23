https://ria.ru/20250423/peskov-2013046732.html

Песков оценил сроки урегулирования конфликта на Украине

Песков оценил сроки урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 23.04.2025

Песков оценил сроки урегулирования конфликта на Украине

Россия не считает уместным установление сроков по достижению прекращения огня на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T20:18:00+03:00

2025-04-23T20:18:00+03:00

2025-04-23T20:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

киев

россия

дмитрий песков

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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Россия не считает уместным установление сроков по достижению прекращения огня на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Пескова спросили, мог бы президент США Дональд Трамп объявить о новых санкциях против РФ, если Россия не согласится на прекращение огня до конца апреля."Трамп никогда не давал никакой даты. И мы не думаем, что сроки были бы уместны. Потому что (президент РФ Владимир - ред.) Путин поддерживает прекращение огня", - сказал Песков в интервью изданию Point.

https://ria.ru/20250423/tramp-2013038085.html

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украина, киев, россия, дмитрий песков