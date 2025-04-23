https://ria.ru/20250423/peskov-2013046439.html
Отставка Зеленского не входит в число требований России, заявил Песков
Отставка Зеленского не входит в число требований России, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
Отставка Зеленского не входит в число требований России, заявил Песков
Отставка Владимира Зеленского не входит в число требований России по Украине, но любые подписанные им документы могут быть оспорены из-за его нелегитимности,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:17:00+03:00
2025-04-23T20:17:00+03:00
2025-04-23T21:05:00+03:00
политика
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Отставка Владимира Зеленского не входит в число требований России по Украине, но любые подписанные им документы могут быть оспорены из-за его нелегитимности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это не входит в число наших требований", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point, отвечая на вопрос, настаивает ли Москва на отставке Зеленского.В то же время, официальный представитель Кремля указал на проблемы с легитимностью Зеленского и невозможность в связи с этим подписывать с ним долгосрочные документы."Даже если бы соглашение с Зеленским было подписано сегодня, позже на Украине могут появиться люди, которые это оспорят, поставив под сомнение его легитимность", - добавил он.
https://ria.ru/20250423/peskov-2013043209.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, москва
Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Москва
Отставка Зеленского не входит в число требований России, заявил Песков
Песков: отставка Зеленского не входит в число требований России по Украине