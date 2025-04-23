https://ria.ru/20250423/peskov-2013046439.html

Отставка Зеленского не входит в число требований России, заявил Песков

Отставка Зеленского не входит в число требований России, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025

Отставка Зеленского не входит в число требований России, заявил Песков

Отставка Владимира Зеленского не входит в число требований России по Украине, но любые подписанные им документы могут быть оспорены из-за его нелегитимности,... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T20:17:00+03:00

2025-04-23T20:17:00+03:00

2025-04-23T21:05:00+03:00

политика

россия

украина

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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Отставка Владимира Зеленского не входит в число требований России по Украине, но любые подписанные им документы могут быть оспорены из-за его нелегитимности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это не входит в число наших требований", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point, отвечая на вопрос, настаивает ли Москва на отставке Зеленского.В то же время, официальный представитель Кремля указал на проблемы с легитимностью Зеленского и невозможность в связи с этим подписывать с ним долгосрочные документы."Даже если бы соглашение с Зеленским было подписано сегодня, позже на Украине могут появиться люди, которые это оспорят, поставив под сомнение его легитимность", - добавил он.

https://ria.ru/20250423/peskov-2013043209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, москва