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Европейские лидеры не хотели слушать Путина, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
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20:13 23.04.2025 (обновлено: 20:14 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/peskov-2013045664.html
Европейские лидеры не хотели слушать Путина, заявил Песков
Европейские лидеры не хотели слушать Путина, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
Европейские лидеры не хотели слушать Путина, заявил Песков
Европейские лидеры не хотели слушать президента России Владимира Путина, когда им говорили, что с точки зрения безопасности РФ была загнана в угол, заявил... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:13:00+03:00
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Европейские лидеры не хотели слушать президента России Владимира Путина, когда им говорили, что с точки зрения безопасности РФ была загнана в угол, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью изданию Point. "Я говорю вам, что ни Макрон, ни другие европейские лидеры не захотели слушать Путина, когда он сказал им, что Россия с точки зрения безопасности была загнана в угол и что это неприемлемо", - сказал Песков.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, эммануэль макрон, франция, европа, евросоюз
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Франция, Европа, Евросоюз
Европейские лидеры не хотели слушать Путина, заявил Песков

Песков: ЕС не хотел слушать Путина, когда ему говорили о безопасности России

© Фото : Фотохост-агентство/ Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : Фотохост-агентство/ Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Европейские лидеры не хотели слушать президента России Владимира Путина, когда им говорили, что с точки зрения безопасности РФ была загнана в угол, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью изданию Point.
«
"Я говорю вам, что ни Макрон, ни другие европейские лидеры не захотели слушать Путина, когда он сказал им, что Россия с точки зрения безопасности была загнана в угол и что это неприемлемо", - сказал Песков.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковЭммануэль МакронФранцияЕвропаЕвросоюз
 
 
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