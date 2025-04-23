https://ria.ru/20250423/peskov-2013045664.html
Европейские лидеры не хотели слушать Путина, заявил Песков
Европейские лидеры не хотели слушать Путина, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
Европейские лидеры не хотели слушать Путина, заявил Песков
Европейские лидеры не хотели слушать президента России Владимира Путина, когда им говорили, что с точки зрения безопасности РФ была загнана в угол, заявил... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:13:00+03:00
2025-04-23T20:13:00+03:00
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Европейские лидеры не хотели слушать президента России Владимира Путина, когда им говорили, что с точки зрения безопасности РФ была загнана в угол, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью изданию Point. "Я говорю вам, что ни Макрон, ни другие европейские лидеры не захотели слушать Путина, когда он сказал им, что Россия с точки зрения безопасности была загнана в угол и что это неприемлемо", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250423/voyna-2013040425.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, эммануэль макрон, франция, европа, евросоюз
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Франция, Европа, Евросоюз
Европейские лидеры не хотели слушать Путина, заявил Песков
Песков: ЕС не хотел слушать Путина, когда ему говорили о безопасности России