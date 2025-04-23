https://ria.ru/20250423/peskov-2013043874.html

Песков рассказал, что объединяет Путина и Трампа

Песков рассказал, что объединяет Путина и Трампа - РИА Новости, 23.04.2025

Песков рассказал, что объединяет Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают абсурдность отказа от диалога, их объединяет готовность решать сложные вопросы в обсуждениях,... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T20:06:00+03:00

2025-04-23T20:06:00+03:00

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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают абсурдность отказа от диалога, их объединяет готовность решать сложные вопросы в обсуждениях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Прежде всего каждый из них защищает интересы своей страны. Их объединяет то, что они оба понимают абсурдность отказа от диалога. Их объединяет готовность решать самые сложные вопросы путем обсуждений", - сказал Песков в интервью изданию Point.Он добавил, что администрации бывшего президента США Джо Байдена этого как раз не хватало.

https://ria.ru/20250423/peskov-2013043209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, политика, сша, россия