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Песков рассказал, что объединяет Путина и Трампа - РИА Новости, 23.04.2025
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20:06 23.04.2025 (обновлено: 20:15 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/peskov-2013043874.html
Песков рассказал, что объединяет Путина и Трампа
Песков рассказал, что объединяет Путина и Трампа - РИА Новости, 23.04.2025
Песков рассказал, что объединяет Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают абсурдность отказа от диалога, их объединяет готовность решать сложные вопросы в обсуждениях,... РИА Новости, 23.04.2025
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владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
политика
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россия
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают абсурдность отказа от диалога, их объединяет готовность решать сложные вопросы в обсуждениях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Прежде всего каждый из них защищает интересы своей страны. Их объединяет то, что они оба понимают абсурдность отказа от диалога. Их объединяет готовность решать самые сложные вопросы путем обсуждений", - сказал Песков в интервью изданию Point.Он добавил, что администрации бывшего президента США Джо Байдена этого как раз не хватало.
https://ria.ru/20250423/peskov-2013043209.html
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владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, политика, сша, россия
Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Политика, США, Россия
Песков рассказал, что объединяет Путина и Трампа

Песков: Путина и Трампа объединяет понимание абсурдности отказа от диалога

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают абсурдность отказа от диалога, их объединяет готовность решать сложные вопросы в обсуждениях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"Прежде всего каждый из них защищает интересы своей страны. Их объединяет то, что они оба понимают абсурдность отказа от диалога. Их объединяет готовность решать самые сложные вопросы путем обсуждений", - сказал Песков в интервью изданию Point.
Он добавил, что администрации бывшего президента США Джо Байдена этого как раз не хватало.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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