https://ria.ru/20250423/peskov-2013043874.html
Песков рассказал, что объединяет Путина и Трампа
Песков рассказал, что объединяет Путина и Трампа - РИА Новости, 23.04.2025
Песков рассказал, что объединяет Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают абсурдность отказа от диалога, их объединяет готовность решать сложные вопросы в обсуждениях,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:06:00+03:00
2025-04-23T20:06:00+03:00
2025-04-23T20:15:00+03:00
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
политика
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_6ee809ab736cd0a657954b7637ad047d.jpg
ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают абсурдность отказа от диалога, их объединяет готовность решать сложные вопросы в обсуждениях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Прежде всего каждый из них защищает интересы своей страны. Их объединяет то, что они оба понимают абсурдность отказа от диалога. Их объединяет готовность решать самые сложные вопросы путем обсуждений", - сказал Песков в интервью изданию Point.Он добавил, что администрации бывшего президента США Джо Байдена этого как раз не хватало.
https://ria.ru/20250423/peskov-2013043209.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, политика, сша, россия
Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Политика, США, Россия
Песков рассказал, что объединяет Путина и Трампа
Песков: Путина и Трампа объединяет понимание абсурдности отказа от диалога