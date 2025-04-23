https://ria.ru/20250423/peskov-2013043209.html
Песков назвал условия мгновенного завершения конфликта на Украине
Песков назвал условия мгновенного завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 23.04.2025
Песков назвал условия мгновенного завершения конфликта на Украине
Конфликт на Украине закончился бы мгновенно, если бы Киев вывел войска из четырех регионов, закрепленных в российской конституции, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:02:00+03:00
2025-04-23T20:02:00+03:00
2025-04-23T20:21:00+03:00
украина
киев
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине закончился бы мгновенно, если бы Киев вывел войска из четырех регионов, закрепленных в российской конституции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Если бы Украина вывела свои войска из этих четырех регионов, то да. Все четыре региона закреплены в нашей конституции как неотъемлемые части России", - заявил Песков в интервью французскому изданию Point, отвечая на вопрос о перспективах быстрого урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20250423/peskov-2013045857.html
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украина, киев, россия, дмитрий песков
Украина, Киев, Россия, Дмитрий Песков
Песков назвал условия мгновенного завершения конфликта на Украине
Песков: конфликт мгновенно завершится, если Киев выведет войска из регионов РФ