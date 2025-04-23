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Представлять Россию на похоронах папы римского будет Любимова
Представлять Россию на похоронах папы римского будет Любимова - РИА Новости, 23.04.2025
Представлять Россию на похоронах папы римского будет Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова по решению российского президента Владимира Путина будет представлять Россию на похоронах папы Римского Франциска, сообщил... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T19:21:00+03:00
2025-04-23T19:21:00+03:00
2025-04-23T19:41:00+03:00
религия
россия
умер папа римский франциск
ольга любимова
владимир путин
дмитрий песков
римско-католическая церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова по решению российского президента Владимира Путина будет представлять Россию на похоронах папы Римского Франциска, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По решению президента Владимира Путина Россию на похоронах папы Римского будет представлять министр культуры Ольга Любимова", - сказал он.Похороны пройдут 26 апреля.
https://ria.ru/20250422/papa-2012829127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Религия, Россия, Умер папа римский Франциск, Ольга Любимова, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Римско-католическая церковь, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Представлять Россию на похоронах папы римского будет Любимова
По решению Путина представлять Россию на похоронах папы римского будет Любимова