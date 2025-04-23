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Представлять Россию на похоронах папы римского будет Любимова - РИА Новости, 23.04.2025
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Религия
 
19:21 23.04.2025 (обновлено: 19:41 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/peskov-2013037679.html
Представлять Россию на похоронах папы римского будет Любимова
Представлять Россию на похоронах папы римского будет Любимова - РИА Новости, 23.04.2025
Представлять Россию на похоронах папы римского будет Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова по решению российского президента Владимира Путина будет представлять Россию на похоронах папы Римского Франциска, сообщил... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T19:21:00+03:00
2025-04-23T19:41:00+03:00
религия
россия
умер папа римский франциск
ольга любимова
владимир путин
дмитрий песков
римско-католическая церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова по решению российского президента Владимира Путина будет представлять Россию на похоронах папы Римского Франциска, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По решению президента Владимира Путина Россию на похоронах папы Римского будет представлять министр культуры Ольга Любимова", - сказал он.Похороны пройдут 26 апреля.
https://ria.ru/20250422/papa-2012829127.html
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россия, умер папа римский франциск, ольга любимова, владимир путин, дмитрий песков, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, Россия, Умер папа римский Франциск, Ольга Любимова, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Римско-католическая церковь, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Представлять Россию на похоронах папы римского будет Любимова

По решению Путина представлять Россию на похоронах папы римского будет Любимова

© AP Photo / Andrew MedichiniГроб с телом папы римского Франциска установлен в соборе Святого Петра в Ватикане
Гроб с телом папы римского Франциска установлен в соборе Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Гроб с телом папы римского Франциска установлен в соборе Святого Петра в Ватикане
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова по решению российского президента Владимира Путина будет представлять Россию на похоронах папы Римского Франциска, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"По решению президента Владимира Путина Россию на похоронах папы Римского будет представлять министр культуры Ольга Любимова", - сказал он.
Похороны пройдут 26 апреля.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Папа римский по-доброму относился к России, заявил Путин
22 апреля, 19:29
 
РелигияРоссияУмер папа римский ФранцискОльга ЛюбимоваВладимир ПутинДмитрий ПесковРимско-католическая церковьФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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