https://ria.ru/20250423/peskov-2013037679.html

Представлять Россию на похоронах папы римского будет Любимова

Представлять Россию на похоронах папы римского будет Любимова - РИА Новости, 23.04.2025

Представлять Россию на похоронах папы римского будет Любимова

Министр культуры РФ Ольга Любимова по решению российского президента Владимира Путина будет представлять Россию на похоронах папы Римского Франциска, сообщил... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T19:21:00+03:00

2025-04-23T19:21:00+03:00

2025-04-23T19:41:00+03:00

религия

россия

умер папа римский франциск

ольга любимова

владимир путин

дмитрий песков

римско-католическая церковь

франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова по решению российского президента Владимира Путина будет представлять Россию на похоронах папы Римского Франциска, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По решению президента Владимира Путина Россию на похоронах папы Римского будет представлять министр культуры Ольга Любимова", - сказал он.Похороны пройдут 26 апреля.

https://ria.ru/20250422/papa-2012829127.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, умер папа римский франциск, ольга любимова, владимир путин, дмитрий песков, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо)