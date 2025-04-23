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У России нет контактов с европейцами и украинцами, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
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12:38 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/peskov-2012930895.html
У России нет контактов с европейцами и украинцами, заявил Песков
У России нет контактов с европейцами и украинцами, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
У России нет контактов с европейцами и украинцами, заявил Песков
У Москвы нет контактов с европейцами и украинцами, но президент России Владимир Путин сохраняет открытость к таким контактам в интересах урегулирования... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:38:00+03:00
2025-04-23T12:38:00+03:00
россия
москва
украина
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. У Москвы нет контактов с европейцами и украинцами, но президент России Владимир Путин сохраняет открытость к таким контактам в интересах урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Контактов с европейцами у нас нет, контактов с украинцами тоже, хотя президент Путин сохраняет свою открытость к таким контактам в интересах урегулирования", - сообщил он, отвечая на вопрос журналистов о контактах России с европейскими странами по украинскому вопросу.
https://ria.ru/20250423/ssha-2012928559.html
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У России нет контактов с европейцами и украинцами, заявил Песков

Песков: Путин сохраняет открытость к контактам с европейцами и украинцами

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. У Москвы нет контактов с европейцами и украинцами, но президент России Владимир Путин сохраняет открытость к таким контактам в интересах урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Контактов с европейцами у нас нет, контактов с украинцами тоже, хотя президент Путин сохраняет свою открытость к таким контактам в интересах урегулирования", - сообщил он, отвечая на вопрос журналистов о контактах России с европейскими странами по украинскому вопросу.
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США продолжают посреднические усилия по Украине, заявили в Кремле
Вчера, 12:31
 
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