https://ria.ru/20250423/peskov-2012930895.html
У России нет контактов с европейцами и украинцами, заявил Песков
У России нет контактов с европейцами и украинцами, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
У России нет контактов с европейцами и украинцами, заявил Песков
У Москвы нет контактов с европейцами и украинцами, но президент России Владимир Путин сохраняет открытость к таким контактам в интересах урегулирования... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:38:00+03:00
2025-04-23T12:38:00+03:00
2025-04-23T12:38:00+03:00
россия
москва
украина
владимир путин
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746463684_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48cb6f95cdb1d5f9481e5d262c22092a.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. У Москвы нет контактов с европейцами и украинцами, но президент России Владимир Путин сохраняет открытость к таким контактам в интересах урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Контактов с европейцами у нас нет, контактов с украинцами тоже, хотя президент Путин сохраняет свою открытость к таким контактам в интересах урегулирования", - сообщил он, отвечая на вопрос журналистов о контактах России с европейскими странами по украинскому вопросу.
https://ria.ru/20250423/ssha-2012928559.html
россия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746463684_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_0b1e3a3148ad5aaf099a2098a000b07f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, украина, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
У России нет контактов с европейцами и украинцами, заявил Песков
Песков: Путин сохраняет открытость к контактам с европейцами и украинцами