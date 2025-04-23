https://ria.ru/20250423/peskov-2012930895.html

У России нет контактов с европейцами и украинцами, заявил Песков

У России нет контактов с европейцами и украинцами, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025

У России нет контактов с европейцами и украинцами, заявил Песков

У Москвы нет контактов с европейцами и украинцами, но президент России Владимир Путин сохраняет открытость к таким контактам в интересах урегулирования... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:38:00+03:00

2025-04-23T12:38:00+03:00

2025-04-23T12:38:00+03:00

россия

москва

украина

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. У Москвы нет контактов с европейцами и украинцами, но президент России Владимир Путин сохраняет открытость к таким контактам в интересах урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Контактов с европейцами у нас нет, контактов с украинцами тоже, хотя президент Путин сохраняет свою открытость к таким контактам в интересах урегулирования", - сообщил он, отвечая на вопрос журналистов о контактах России с европейскими странами по украинскому вопросу.

https://ria.ru/20250423/ssha-2012928559.html

россия

москва

украина

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Варвара Скокшина

россия, москва, украина, владимир путин, дмитрий песков, в мире