https://ria.ru/20250423/peskov-2012930580.html

Песков прокомментировал новый визит спецпосланника США в Россию

Песков прокомментировал новый визит спецпосланника США в Россию - РИА Новости, 23.04.2025

Песков прокомментировал новый визит спецпосланника США в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретики по новому визиту спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию пока... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:36:00+03:00

2025-04-23T12:36:00+03:00

2025-04-23T12:36:00+03:00

россия

дмитрий песков

стив уиткофф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретики по новому визиту спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию пока нет, ситуация подвижная, все быстро меняется, Кремль будет информировать. "Если это произойдет, мы вас проинформируем. Пока что-то конкретно сказать по этой теме я вам не могу. Все очень быстро меняется. Поэтому будем вас информировать уже, что называется, по факту. С тем, чтобы исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания и так далее", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли в ближайшее время приезд Уиткоффа.

https://ria.ru/20250417/putin-2011785735.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, дмитрий песков, стив уиткофф