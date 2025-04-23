Песков прокомментировал новый визит спецпосланника США в Россию
Песков: конкретики по визиту Уиткоффа в Россию пока нет, все быстро меняется
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретики по новому визиту спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию пока нет, ситуация подвижная, все быстро меняется, Кремль будет информировать.
"Если это произойдет, мы вас проинформируем. Пока что-то конкретно сказать по этой теме я вам не могу. Все очень быстро меняется. Поэтому будем вас информировать уже, что называется, по факту. С тем, чтобы исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания и так далее", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли в ближайшее время приезд Уиткоффа.
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