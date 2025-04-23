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Песков прокомментировал новый визит спецпосланника США в Россию - РИА Новости, 23.04.2025
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12:36 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/peskov-2012930580.html
Песков прокомментировал новый визит спецпосланника США в Россию
Песков прокомментировал новый визит спецпосланника США в Россию - РИА Новости, 23.04.2025
Песков прокомментировал новый визит спецпосланника США в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретики по новому визиту спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию пока... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:36:00+03:00
2025-04-23T12:36:00+03:00
россия
дмитрий песков
стив уиткофф
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретики по новому визиту спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию пока нет, ситуация подвижная, все быстро меняется, Кремль будет информировать. "Если это произойдет, мы вас проинформируем. Пока что-то конкретно сказать по этой теме я вам не могу. Все очень быстро меняется. Поэтому будем вас информировать уже, что называется, по факту. С тем, чтобы исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания и так далее", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли в ближайшее время приезд Уиткоффа.
https://ria.ru/20250417/putin-2011785735.html
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россия, дмитрий песков, стив уиткофф
Россия, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф
Песков прокомментировал новый визит спецпосланника США в Россию

Песков: конкретики по визиту Уиткоффа в Россию пока нет, все быстро меняется

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретики по новому визиту спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию пока нет, ситуация подвижная, все быстро меняется, Кремль будет информировать.
"Если это произойдет, мы вас проинформируем. Пока что-то конкретно сказать по этой теме я вам не могу. Все очень быстро меняется. Поэтому будем вас информировать уже, что называется, по факту. С тем, чтобы исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания и так далее", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли в ближайшее время приезд Уиткоффа.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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