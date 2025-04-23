https://ria.ru/20250423/peskov-2012929996.html

В Кремле прокомментировали вбросы в СМИ по украинскому урегулированию

В Кремле прокомментировали вбросы в СМИ по украинскому урегулированию - РИА Новости, 23.04.2025

В Кремле прокомментировали вбросы в СМИ по украинскому урегулированию

Любые наброски вариантов украинского урегулирования не могут быть публичными, иначе они потеряют свою эффективность, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:35:00+03:00

2025-04-23T12:35:00+03:00

2025-04-23T12:35:00+03:00

россия

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835460385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e5c1ac75f5c04c0d57b2ba8b979941e.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Любые наброски вариантов украинского урегулирования не могут быть публичными, иначе они потеряют свою эффективность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Смотрите, очень много появляется разных вбросов в средствах массовой информации. Вы понимаете, что любые наброски разных вариантов регулирования не могут быть публичными. Собственно, как только они становятся публичными, они теряют свою эффективность", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250303/psekov-2002728228.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, в мире