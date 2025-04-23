https://ria.ru/20250423/peskov-2012929996.html
В Кремле прокомментировали вбросы в СМИ по украинскому урегулированию
В Кремле прокомментировали вбросы в СМИ по украинскому урегулированию - РИА Новости, 23.04.2025
В Кремле прокомментировали вбросы в СМИ по украинскому урегулированию
Любые наброски вариантов украинского урегулирования не могут быть публичными, иначе они потеряют свою эффективность, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:35:00+03:00
2025-04-23T12:35:00+03:00
2025-04-23T12:35:00+03:00
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Любые наброски вариантов украинского урегулирования не могут быть публичными, иначе они потеряют свою эффективность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Смотрите, очень много появляется разных вбросов в средствах массовой информации. Вы понимаете, что любые наброски разных вариантов регулирования не могут быть публичными. Собственно, как только они становятся публичными, они теряют свою эффективность", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250303/psekov-2002728228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, в мире
Россия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали вбросы в СМИ по украинскому урегулированию
Песков: любые наброски вариантов урегулирования Украины не могут быть публичными