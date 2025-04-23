https://ria.ru/20250423/peskov-2012928860.html

США и Украина не сблизили свои позиции на встрече в Лондоне, заявил Песков

США и Украина не сблизили свои позиции на встрече в Лондоне, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025

США и Украина не сблизили свои позиции на встрече в Лондоне, заявил Песков

Сторонам США и Украины не удалось сблизить позиции по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:32:00+03:00

2025-04-23T12:32:00+03:00

2025-04-23T12:39:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сторонам США и Украины не удалось сблизить позиции по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом. "В Лондоне действительно речь шла о встрече посланцев из Соединённых Штатов, из Украины с тем, чтобы США могли продолжить свои посреднические усилия. Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась", - сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о встрече представителей Соединенных Штатов с представителями Украины в Лондоне.

https://ria.ru/20250314/peskov-2004985266.html

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