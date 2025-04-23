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США и Украина не сблизили свои позиции на встрече в Лондоне, заявил Песков
США и Украина не сблизили свои позиции на встрече в Лондоне, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
США и Украина не сблизили свои позиции на встрече в Лондоне, заявил Песков
Сторонам США и Украины не удалось сблизить позиции по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:32:00+03:00
2025-04-23T12:32:00+03:00
2025-04-23T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сторонам США и Украины не удалось сблизить позиции по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом. "В Лондоне действительно речь шла о встрече посланцев из Соединённых Штатов, из Украины с тем, чтобы США могли продолжить свои посреднические усилия. Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась", - сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о встрече представителей Соединенных Штатов с представителями Украины в Лондоне.
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в мире, цены на нефть, сша, украина, лондон, дмитрий песков, кит келлог
В мире, Цены на нефть, США, Украина, Лондон, Дмитрий Песков, Кит Келлог
США и Украина не сблизили свои позиции на встрече в Лондоне, заявил Песков
Песков: США и Украина не смогли сблизить позиции по украинскому вопросу