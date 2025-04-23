https://ria.ru/20250423/perestroyka-2012605804.html

Перестройка в СССР

Перестройка в СССР - РИА Новости, 23.04.2025

Перестройка в СССР

Перестройка – название, закрепившееся за внутренней и внешней политикой, которая проводилась в СССР с середины 1980-х годов по 1991 год генеральным секретарем... РИА Новости, 23.04.2025

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справки

ссср

михаил горбачев

перестройка

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Перестройка – название, закрепившееся за внутренней и внешней политикой, которая проводилась в СССР с середины 1980-х годов по 1991 год генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) Михаилом Горбачевым и его сторонниками с целью преодолеть кризисные явления. К середине 1980-х годов ситуация в СССР характеризовалась нарастанием серьезных внутри- и внешнеполитических проблем и трудностей. К ним относились: падение темпов экономического роста, сохранение расточительно-затратного характера экономики, дорогостоящая гонка вооружений, в том числе ядерных, и, как следствие, непомерное давление военно-промышленного комплекса на гражданские секторы народного хозяйства; невысокий по сравнению с западными странами уровень жизни советских людей; догматизм официальной идеологии, не реагировавшей на изменения в мире и внутри страны и все менее воспринимавшейся молодым поколением; старение высшего руководства партии; архаичная политическая система, подавлявшая гражданскую активность; идеологическое давление на творческую и научную интеллигенцию; ограничение доступа к современной западной культуре; растущее недовольство привилегиями номенклатуры; распространение скептических настроений в отношении общего политического курса; прямое (Афганский конфликт 1979-1989) и косвенное (в странах Африки) участие в дорогостоящих и кровопролитных конфликтах; сложные отношения со многими наиболее влиятельными государствами мира (США, Китайская Народная Республика, Япония, Великобритания), что, в частности, серьезно затрудняло внедрение в СССР новейших технологий, созданных на Западе. К 1980-м годам необходимость перемен в социальной и экономической сфере становилась все более очевидной. 10 марта 1985 года умер генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко. На следующий день Пленум ЦК КПСС избрал на этот пост Михаила Горбачева.23 апреля 1985 года на пленуме ЦК КПСС Горбачев сообщил о планах реформ, направленных на "ускорение" социально-экономического развития страны. Реализация концепции "ускорения" включала в себя стимулирование научно-технического развития страны, крупные вложения в машиностроение, совершенствование управления агропромышленным комплексом, регуляцию частной трудовой деятельности, антиалкогольную кампанию.25 февраля – 6 марта 1986 года состоялся XXVII съезд КПСС, который утвердил основные направления политики реформ и принял новую редакцию программы партии. На нем были провозглашены ключевые направления экономического и социального развития СССР на 1986-1990 годы и на период до 2000 года. Основными направлениями стали развитие и модернизация производства, усиление самостоятельности предприятий и внедрение рыночных отношений, обеспечение граждан товарами народного потребления и др.В области государственной экономики открывалась возможность внедрения элементов ее саморегулирования; одновременно допускалось появление нового, частного уклада. Право устанавливать прямые связи с зарубежными партнерами и создавать совместные предприятия получили 20 министерств и 70 крупнейших государственных предприятий. Были разрешены "индивидуальная трудовая деятельность", организация кооперативов по сбору и переработке вторичного сырья (некоторые из них впоследствии выросли в крупные фирмы).В политико-идеологической сфере Горбачев сделал упор на преодоление догматизма и консерватизма и инициировал политику гласности в СССР (фактически идеологическую реформу). С 1986 года значительно расширилась свобода слова, печати, стали открыто обсуждаться острые темы современной жизни, давнего и недавнего исторического прошлого. Появилась возможность создания неформальных общественных организаций и объединений. Освобождалась от опеки государственных органов религиозная жизнь в стране. Инакомыслие перестало считаться преступлением.Горбачев интенсифицировал процесс обновления кадров партийного аппарата: к началу 1987 года Политбюро ЦК КПСС было обновлено на 70 %, ЦК – на 40 %, состав секретарей городских и районных комитетов партии – на 70 %, областных комитетов – на 60 %.С начала перестройки активизировалась социальная политика государства: повышались зарплаты, пенсии, пособия различным категориям советских граждан. Однако эти меры привели к дисбалансу между нараставшим объемом денежной массы у населения и отстававшим от него объемом производства товаров и услуг.Летом 1987 года (на июньском Пленуме ЦК КПСС) Горбачев сформулировал основные принципы экономической реформы, суть которой заключалась в переводе всех государственных предприятий на самоокупаемость и самофинансирование, расширении их самостоятельности, но без усиления ответственности за расходование средств. В промышленности вместо плана вводился государственный заказ на часть произведенной продукции, предусматривавший самостоятельную реализацию оставшейся части предприятием. Все предприятия получили большую свободу в распоряжении прибылью, право самим выходить на внешний рынок, осуществлять совместную деятельность с иностранными партнерами. Трудовым коллективам давалось право избирать на собраниях органы самоуправления (советы предприятий), директоров, брать у государства в аренду свое предприятие. Кроме того, предусматривалось развитие частного сектора в сфере услуг и в сельском хозяйстве. Колхозники получили возможность развивать коллективный и семейный подряд, получать землю в долгосрочную (до 50 лет) аренду, самостоятельно реализовывать свою продукцию по свободным ценам.Большую роль в дальнейшем формировании частного сектора сыграл принятый 26 мая 1988 года Закон "О кооперации в СССР", который закрепил право кооперативов заниматься любыми легальными видами деятельности. Кооперативная деятельность не смогла превратиться в крупный сектор народного хозяйства, хотя позволила многим кооператорам накопить стартовый капитал для создания частного бизнеса в 1990-х годах.Сложно проходило реформирование политической системы. На 19-й конференции КПСС (28 июня – 1 июля 1988) было принято решение о создании двухпалатного представительного органа, состоявшего из Съезда народных депутатов СССР и избираемого им Верховного Совета СССР. Одним из ключевых событий перестройки стали выборы народных депутатов СССР 1989 года, первые за все годы существования советской власти условно свободные и альтернативные выборы. Была упразднена монополия одной идеологии и одной партии. Появилась возможность создавать другие политические партии и организации. Впервые в истории СССР были проведены свободные всеобщие альтернативные выборы в высшие органы власти. Осуществлены такие политические права и свободы, как свобода собраний, митингов и демонстраций, вероисповедания, право на беспрепятственный выезд граждан за границу.В области внешней политики было провозглашено новое политическое мышление: отказ от конфронтации двух общественных систем (социализма и капитализма), признание взаимосвязанности и взаимозависимости современного мира, переход на путь сотрудничества в решении важнейших международных проблем. Советские войска были выведены из Афганистана и ряда европейских стран. С согласия СССР состоялось объединение Германии. Распущены военные структуры Варшавского договора. Первоначально реформы оживили экономическую жизнь в стране. Уровень рентабельности, который в 1980-1985 годах упал с 12,2% до 11,9%, к 1988 году вырос до 13,5%. На прилавках появились товары (в основном "ширпотреб"), более дорогие, по цене, но по качеству по-прежнему уступающие импортным товарам. Но в 1988-1989 годах затраты в расчете на рубль товарной продукции впервые выросли. Производство в ряде отраслей стало падать.Реформаторам не удалось найти оптимального сочетания социальных гарантий и элементов рыночной экономики. Произошло сращивание капитала кооператоров (отчасти криминализированного) с возможностями бесконтрольного директорского корпуса и коррумпированной части бюрократии.Из-за контроля над собственностью постоянно возникали конфликты между республиканскими властями, добивавшимися перераспределения экономических ресурсов в свою пользу, и союзным центром. Реформаторы оказались неподготовленными к проявлениям вражды между отдельными народами, власть не сумела остановить сепаратистские тенденции. Раскол негативно сказывался на экономической политике. Разрывались производственные связи между регионами и предприятиями. Единая система управления народно-хозяйственным комплексом постепенно разрушалась. Советы трудовых коллективов навязывали руководству предприятий, оказавшемуся в полной зависимости от них, популистские решения об увеличении заработной платы работников, что вело к росту объема денежной массы, не обеспеченной товарами, и подстегивало инфляцию. Заполнить рынок товарами и услугами, несмотря на программы конверсии, мешало доминирование в советской экономике военно-промышленного комплекса, а также обвальное падение мировых цен на энергоносители, основную статью советского экспорта. Возникший дефицит товаров привел к росту цен, что ухудшило повседневную жизнь основной массы населения. В 1990 году начался спад производства, поначалу небольшой. Денежная реформа начала 1991 года, предусматривавшая переход экономики на частично нерегулируемые государством цены, не дала эффекта. Советское руководство пыталось усилить контроль за расходованием бюджетных средств, начавшимся процессом приватизации и экономической деятельностью союзных республик, что выразилось в учреждении в мае 1991 года Контрольной палаты СССР. Несмотря на предоставление этому органу самых широких полномочий и другие меры, остановить стремительно ускорявшуюся дезинтеграцию советской экономики так и не удалось.Социально-политическая обстановка в стране накалялась, кредит доверия к перестройке и ее лидеру оказался исчерпанным. Из-за сохранявшегося сильного консервативного течения в верхах КПСС политическое руководство страны нередко запаздывало с принятием назревших социально-экономических и политических решений.Несмотря на то, что в 1990 году в стране прошел референдум о сохранении СССР как единого государства и большинство населения высказалось за сохранение Советского Союза, начался "парад суверенитетов" – Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР. В конце 1991 года лидеры трех бывших республик СССР (России, Украины и Белоруссии) подписали Беловежские соглашения, юридически ликвидировавших Советский Союз.После нескольких безуспешных попыток предотвратить распад государства Михаил Горбачев 25 декабря 1991 года заявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР. С его уходом и роспуском Советского Союза перестройка была искусственно прервана.Перестройка и ее временные рамки остаются предметами дискуссий. Однако кардинальные различия в оценках и интерпретациях не ставят под сомнение статус этого важнейшего процесса конца XX века, повлиявшего не только на отечественную, но и на мировую историю.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, ссср, михаил горбачев, перестройка