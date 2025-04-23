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Спецпосланник США оценил переговоры с представителями Киева в Лондоне - РИА Новости, 23.04.2025
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22:30 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/peregovory-2013059871.html
Спецпосланник США оценил переговоры с представителями Киева в Лондоне
Спецпосланник США оценил переговоры с представителями Киева в Лондоне - РИА Новости, 23.04.2025
Спецпосланник США оценил переговоры с представителями Киева в Лондоне
Спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил в соцсети X о "позитивных" переговорах в Лондоне с украинской стороной, отметил, что настало время... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T22:30:00+03:00
2025-04-23T22:30:00+03:00
в мире
кит келлог
владимир зеленский
андрей ермак
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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил в соцсети X о "позитивных" переговорах в Лондоне с украинской стороной, отметил, что настало время "двигаться вперед". &quot;Позитивные переговоры в Лондоне с Андреем Ермаком&quot;, – написал Келлог.Он отметил, что настало время "двигаться вперед" в части предложений американского президента по урегулированию конфликта. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая запланирована на среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом этой договоренности ВСУ ни на сутки не прекращали атак на российские энергообъекты, заявило в начале апреля МО РФ. Как подсчитало РИА Новости, вооруженные силы Украины с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили принятое решение о прекращении ударов по объектам энергетики.
https://ria.ru/20250423/zelenskij-2013030180.html
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в мире, кит келлог, владимир зеленский, андрей ермак, вооруженные силы украины
В мире, Кит Келлог, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Вооруженные силы Украины
Спецпосланник США оценил переговоры с представителями Киева в Лондоне

Спецпосланник США Келлог заявил о позитивных переговорах с Украиной в Лондоне

© AP Photo / Susan WalshКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Кит Келлог. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил в соцсети X о "позитивных" переговорах в Лондоне с украинской стороной, отметил, что настало время "двигаться вперед".
«

"Позитивные переговоры в Лондоне с Андреем Ермаком", – написал Келлог.

Флаг Великобритании и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
В офисе Зеленского заявили о продолжении консультаций по Украине в Лондоне
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Он отметил, что настало время "двигаться вперед" в части предложений американского президента по урегулированию конфликта.
Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая запланирована на среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.
С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом этой договоренности ВСУ ни на сутки не прекращали атак на российские энергообъекты, заявило в начале апреля МО РФ. Как подсчитало РИА Новости, вооруженные силы Украины с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили принятое решение о прекращении ударов по объектам энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
СМИ раскрыли, почему Зеленский не поехал в Лондон на переговоры
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В миреКит КеллогВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВооруженные силы Украины
 
 
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