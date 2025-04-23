https://ria.ru/20250423/peregovory-2013059871.html

Спецпосланник США оценил переговоры с представителями Киева в Лондоне

Спецпосланник США оценил переговоры с представителями Киева в Лондоне - РИА Новости, 23.04.2025

Спецпосланник США оценил переговоры с представителями Киева в Лондоне

Спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил в соцсети X о "позитивных" переговорах в Лондоне с украинской стороной, отметил, что настало время... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T22:30:00+03:00

2025-04-23T22:30:00+03:00

2025-04-23T22:30:00+03:00

в мире

кит келлог

владимир зеленский

андрей ермак

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил в соцсети X о "позитивных" переговорах в Лондоне с украинской стороной, отметил, что настало время "двигаться вперед". "Позитивные переговоры в Лондоне с Андреем Ермаком", – написал Келлог.Он отметил, что настало время "двигаться вперед" в части предложений американского президента по урегулированию конфликта. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая запланирована на среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом этой договоренности ВСУ ни на сутки не прекращали атак на российские энергообъекты, заявило в начале апреля МО РФ. Как подсчитало РИА Новости, вооруженные силы Украины с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили принятое решение о прекращении ударов по объектам энергетики.

https://ria.ru/20250423/zelenskij-2013030180.html

https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2012962053.html

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в мире, кит келлог, владимир зеленский, андрей ермак, вооруженные силы украины