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СМИ рассказали, почему Рубио отказался от участия в переговорах по Украине - РИА Новости, 23.04.2025
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21:36 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/peregovory-2013054847.html
СМИ рассказали, почему Рубио отказался от участия в переговорах по Украине
СМИ рассказали, почему Рубио отказался от участия в переговорах по Украине - РИА Новости, 23.04.2025
СМИ рассказали, почему Рубио отказался от участия в переговорах по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио отказался от участия в лондонских переговорах по урегулированию украинского конфликта, когда понял, что Киев не хочет обсуждать... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T21:36:00+03:00
2025-04-23T21:36:00+03:00
в мире
марко рубио
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио отказался от участия в лондонских переговорах по урегулированию украинского конфликта, когда понял, что Киев не хочет обсуждать новые предложения президента США Дональда Трампа, сообщает портал Axios со ссылкой на источник. Ранее официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что Рубио не будет принимать участие в переговорах в Лондоне по Украине. Вслед за Рубио визит в Лондон отменил и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Позднее британский МИД сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня. "Госсекретарь Марко Рубио отказался от участия в переговорах по Украине, проходящих в Лондоне в среду, когда стало ясно, что Украина хотела обсудить прежнее предложение Трампа о 30-дневном прекращении огня, а не его новые предложения о мире", - говорится в публикации портала. Как сообщил Axios источник, приближенный к правительству Украины, Киев воспринимает предложения Трампа как "сильно предвзятые в пользу России". Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая запланирована на среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Ранее Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом этой договоренности ВСУ ни на сутки не прекращали атак на российские энергообъекты, заявило в начале апреля МО РФ. Как подсчитало РИА Новости, вооруженные силы Украины с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили принятое решение о прекращении ударов по объектам энергетики.
https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2012872737.html
https://ria.ru/20250423/rubio-2013029846.html
https://ria.ru/20250423/ukraina-2012872328.html
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в мире, марко рубио, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Марко Рубио, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
СМИ рассказали, почему Рубио отказался от участия в переговорах по Украине

Рубио не поехал в Лондон, поняв, что Киев не хочет обсуждать новые идеи Трампа

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио отказался от участия в лондонских переговорах по урегулированию украинского конфликта, когда понял, что Киев не хочет обсуждать новые предложения президента США Дональда Трампа, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.
Ранее официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что Рубио не будет принимать участие в переговорах в Лондоне по Украине. Вслед за Рубио визит в Лондон отменил и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Позднее британский МИД сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
"Принял решение": в США раскрыли, что сделал Рубио из-за Зеленского
Вчера, 05:57
«
"Госсекретарь Марко Рубио отказался от участия в переговорах по Украине, проходящих в Лондоне в среду, когда стало ясно, что Украина хотела обсудить прежнее предложение Трампа о 30-дневном прекращении огня, а не его новые предложения о мире", - говорится в публикации портала.
Как сообщил Axios источник, приближенный к правительству Украины, Киев воспринимает предложения Трампа как "сильно предвзятые в пользу России".
Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая запланирована на среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Рубио выступил с жестким заявлением о переговорах по Украине
Вчера, 18:37
Ранее Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.
С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом этой договоренности ВСУ ни на сутки не прекращали атак на российские энергообъекты, заявило в начале апреля МО РФ. Как подсчитало РИА Новости, вооруженные силы Украины с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили принятое решение о прекращении ударов по объектам энергетики.
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"Не видит смысла": в Раде испугались сигнала Трампа Украине
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В миреМарко РубиоДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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