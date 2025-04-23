https://ria.ru/20250423/peregovory-2012903799.html

AFP: переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров отложены

AFP: переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров отложены - РИА Новости, 23.04.2025

AFP: переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров отложены

Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел отложили, сообщил британский МИД, заявление ведомства приводит агентство Франс Пресс. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T10:52:00+03:00

2025-04-23T10:52:00+03:00

2025-04-23T13:22:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел отложили, сообщил британский МИД, заявление ведомства приводит агентство Франс Пресс."Встреча министров иностранных дел в рамках мирных переговоров по Украине сегодня была отложена. Переговоры на уровне чиновников продолжатся", — указано в материале.В среду Sky News сообщил, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии Жан-Ноэлем Барро и Анналеной Бербок принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.В Лондоне планировались переговоры между высокопоставленными чиновниками Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины. Кроме того, глава украинского МИД Андрей Сибига должен провести двустороннюю встречу с британским коллегой Дэвидом Лэмми.Как заявлял официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, США в Лондоне будет представлять только спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог, а Рубио и Уиткофф не примут участия в переговорах. Газета Financial Times отметила, что их отсутствие значительно снизило весомость встречи, которую в Европе рассматривали как подтверждение того, что она получила место за столом переговоров по урегулированию на Украине.По информации The Washington Post, на встрече в Лондоне США планировали предложить европейским странам и Киеву признать Крым российским, а союзники Украины надеялись в обмен получить для нее гарантии безопасности. Как рассказали изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.Daily Telegraph, в свою очередь, выпустила материал, в котором сообщила, что США подготовили план прекращения украинского конфликта, который состоит из семи пунктов без гарантий безопасности для Киева. По данным издания, эта инициатива предусматривает, что Россия сохранит контроль над освобожденными территориями.

https://ria.ru/20250423/karasinyj-2012903066.html

https://ria.ru/20250423/ukraina-2012869047.html

https://ria.ru/20250423/ssha-2012827627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, лондон