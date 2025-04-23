AFP: переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров отложены
AFP: встреча по Украине в Лондоне пройдет на более низком уровне
© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел отложили, сообщил британский МИД, заявление ведомства приводит агентство Франс Пресс.
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"Встреча министров иностранных дел в рамках мирных переговоров по Украине сегодня была отложена. Переговоры на уровне чиновников продолжатся", — указано в материале.
В среду Sky News сообщил, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии Жан-Ноэлем Барро и Анналеной Бербок принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.
Как писала американская газета New York Times, Рубио отменил поездку в Британию из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.
В Лондоне планировались переговоры между высокопоставленными чиновниками Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины. Кроме того, глава украинского МИД Андрей Сибига должен провести двустороннюю встречу с британским коллегой Дэвидом Лэмми.
Как заявлял официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, США в Лондоне будет представлять только спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог, а Рубио и Уиткофф не примут участия в переговорах. Газета Financial Times отметила, что их отсутствие значительно снизило весомость встречи, которую в Европе рассматривали как подтверждение того, что она получила место за столом переговоров по урегулированию на Украине.
По информации The Washington Post, на встрече в Лондоне США планировали предложить европейским странам и Киеву признать Крым российским, а союзники Украины надеялись в обмен получить для нее гарантии безопасности. Как рассказали изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.
Daily Telegraph, в свою очередь, выпустила материал, в котором сообщила, что США подготовили план прекращения украинского конфликта, который состоит из семи пунктов без гарантий безопасности для Киева. По данным издания, эта инициатива предусматривает, что Россия сохранит контроль над освобожденными территориями.