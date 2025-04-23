Мельниченко обозначил приоритеты в сотрудничестве Пензы и Сяньяна
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской областиОлег Мельниченко
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской области
Олег Мельниченко. Архивное фото
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ПЕНЗА, 23 апр - РИА Новости. Приоритетными направлениями сотрудничества Пензы и китайского города-побратима Сяньяна являются машиностроение, сельское хозяйство, пищевая и легкая промышленность, информационные технологии и цифровые услуги, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
"Мы продолжаем развивать наше партнерство, укрепляя экономические, политические и дружеские связи в русле стратегического сотрудничества, заданного руководителями России и КНР... У Пензы и Сяньяна много точек соприкосновения. В городе-побратиме развиты отрасли электроники, энергетики, химической, текстильной и пищевой промышленности, фармацевтика, производство строительных материалов и оборудования. Наши приоритеты - машиностроение, сельское хозяйство, пищевая и легкая промышленность, информационные технологии и цифровые услуги, комплексная застройка", - написал Мельниченко в телеграм-канале.
По его словам, китайская делегация посетит ведущие пензенские предприятия - "Станкомашстрой", "Маяк", "Ванюшкины сладости", а в технопарке "Рамеев" состоится большая В2В-сессия с представителями пензенского бизнеса, где главной темой обсуждения станут производство нефтяного и нефтехимического оборудования и металлообработка. "Простор для сотрудничества широкий", - подчеркнул он.
Мельниченко добавил, что среди государств, ведущих торговые отношения с Пензенской областью, Китай занимает первое место по товарообороту, который только за январь-февраль этого года превысил 2,3 миллиарда рублей.
Глава делегации, секретарь муниципального комитета Коммунистической партии Китая Ся Сяочжун подтвердил нацеленность китайской стороны на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество и отметил, что производственные отношения являются хорошей основой для партнерства.
"Сяньян является базой, крупным производственным и образовательным центром, здесь расположена зона высоких технологий, ведутся научные разработки, работают лаборатории. В мире широко известно наше химическое производство, лекарственные препараты, чай", - цитирует слова главы китайской делегации пресс-служба правительства Пензенской области.