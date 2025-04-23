Окружение Хегсета раздирает Пентагон конфликтами, пишет Politico
Politico: окружение Хегсета раздирает Пентагон конфликтами и ввергает его в хаос
© Фото : David B. GleasonПентагон
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пентагон охвачен конфликтом из-за борьбы окружения его главы Пита Хегсета за власть, в ведомстве царит "полный хаос", сообщает издание Politico со ссылкой на девять действующих и бывших чиновников Пентагона и другие информированные источники.
Как пишет издание, Хегсет окружил себя советниками, которые быстро превратились в яростных соперников, борющихся за власть, а их ожесточенная борьба друг с другом переросла в акты мести, неожиданные увольнения, обвинения в утечках информации и скандальные заголовки, которые подрывают репутацию Пентагона.
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"В здании царит полный хаос, и это действительно сказывается на руководстве... Пит Хегсет окружил себя людьми, которые в действительности не заботятся о его интересах", - приводит издание слова одного из информированных источников.
По данным собеседников Politico, конфликт в ведомстве носит исключительно личностный характер. Издание пишет, что из-за конфликта Хегсет стал подозревать своих старших подчиненных в утечках, связанных с мессенджером Signal, считая, что они таким образом могли намеренно подставить своих коллег-конкурентов.
Бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Уллиот ранее выразил мнение, что "тотальный хаос" в минобороны США из-за утечек секретных данных и массовых увольнений может привести к отставке Хегсета.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что глава Пентагона в марте опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат. Позже Белый дом заявил, что Трамп "решительно поддерживает" американского министра обороны.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.
Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.