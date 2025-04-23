https://ria.ru/20250423/pentagon-2012965034.html

Окружение Хегсета раздирает Пентагон конфликтами, пишет Politico

Окружение Хегсета раздирает Пентагон конфликтами, пишет Politico - РИА Новости, 23.04.2025

Окружение Хегсета раздирает Пентагон конфликтами, пишет Politico

Пентагон охвачен конфликтом из-за борьбы окружения его главы Пита Хегсета за власть, в ведомстве царит "полный хаос", сообщает издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:48:00+03:00

2025-04-23T14:48:00+03:00

2025-04-23T14:48:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пентагон охвачен конфликтом из-за борьбы окружения его главы Пита Хегсета за власть, в ведомстве царит "полный хаос", сообщает издание Politico со ссылкой на девять действующих и бывших чиновников Пентагона и другие информированные источники. Как пишет издание, Хегсет окружил себя советниками, которые быстро превратились в яростных соперников, борющихся за власть, а их ожесточенная борьба друг с другом переросла в акты мести, неожиданные увольнения, обвинения в утечках информации и скандальные заголовки, которые подрывают репутацию Пентагона. "В здании царит полный хаос, и это действительно сказывается на руководстве... Пит Хегсет окружил себя людьми, которые в действительности не заботятся о его интересах", - приводит издание слова одного из информированных источников. По данным собеседников Politico, конфликт в ведомстве носит исключительно личностный характер. Издание пишет, что из-за конфликта Хегсет стал подозревать своих старших подчиненных в утечках, связанных с мессенджером Signal, считая, что они таким образом могли намеренно подставить своих коллег-конкурентов. Бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Уллиот ранее выразил мнение, что "тотальный хаос" в минобороны США из-за утечек секретных данных и массовых увольнений может привести к отставке Хегсета. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что глава Пентагона в марте опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат. Позже Белый дом заявил, что Трамп "решительно поддерживает" американского министра обороны. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.

https://ria.ru/20250420/pentagon-2012347886.html

https://ria.ru/20250421/khegset-2012438413.html

https://ria.ru/20250423/khegset-2012872047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, йемен, пит хегсет, майк уолтц, министерство обороны сша, politico, ансар алла