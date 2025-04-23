Рейтинг@Mail.ru
Окружение Хегсета раздирает Пентагон конфликтами, пишет Politico - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/pentagon-2012965034.html
Окружение Хегсета раздирает Пентагон конфликтами, пишет Politico
Окружение Хегсета раздирает Пентагон конфликтами, пишет Politico - РИА Новости, 23.04.2025
Окружение Хегсета раздирает Пентагон конфликтами, пишет Politico
Пентагон охвачен конфликтом из-за борьбы окружения его главы Пита Хегсета за власть, в ведомстве царит "полный хаос", сообщает издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:48:00+03:00
2025-04-23T14:48:00+03:00
в мире
технологии
сша
йемен
пит хегсет
майк уолтц
министерство обороны сша
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_0:12:2592:1470_1920x0_80_0_0_1a5143f41056d1a4f389c8b93a3dfc3d.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пентагон охвачен конфликтом из-за борьбы окружения его главы Пита Хегсета за власть, в ведомстве царит "полный хаос", сообщает издание Politico со ссылкой на девять действующих и бывших чиновников Пентагона и другие информированные источники. Как пишет издание, Хегсет окружил себя советниками, которые быстро превратились в яростных соперников, борющихся за власть, а их ожесточенная борьба друг с другом переросла в акты мести, неожиданные увольнения, обвинения в утечках информации и скандальные заголовки, которые подрывают репутацию Пентагона. "В здании царит полный хаос, и это действительно сказывается на руководстве... Пит Хегсет окружил себя людьми, которые в действительности не заботятся о его интересах", - приводит издание слова одного из информированных источников. По данным собеседников Politico, конфликт в ведомстве носит исключительно личностный характер. Издание пишет, что из-за конфликта Хегсет стал подозревать своих старших подчиненных в утечках, связанных с мессенджером Signal, считая, что они таким образом могли намеренно подставить своих коллег-конкурентов. Бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Уллиот ранее выразил мнение, что "тотальный хаос" в минобороны США из-за утечек секретных данных и массовых увольнений может привести к отставке Хегсета. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что глава Пентагона в марте опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат. Позже Белый дом заявил, что Трамп "решительно поддерживает" американского министра обороны. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.
https://ria.ru/20250420/pentagon-2012347886.html
https://ria.ru/20250421/khegset-2012438413.html
https://ria.ru/20250423/khegset-2012872047.html
сша
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_308:0:2284:1482_1920x0_80_0_0_c456efa4ae15ca0a4dce8900c994d461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, йемен, пит хегсет, майк уолтц, министерство обороны сша, politico, ансар алла
В мире, Технологии, США, Йемен, Пит Хегсет, Майк Уолтц, Министерство обороны США, Politico, Ансар Алла
Окружение Хегсета раздирает Пентагон конфликтами, пишет Politico

Politico: окружение Хегсета раздирает Пентагон конфликтами и ввергает его в хаос

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пентагон охвачен конфликтом из-за борьбы окружения его главы Пита Хегсета за власть, в ведомстве царит "полный хаос", сообщает издание Politico со ссылкой на девять действующих и бывших чиновников Пентагона и другие информированные источники.
Как пишет издание, Хегсет окружил себя советниками, которые быстро превратились в яростных соперников, борющихся за власть, а их ожесточенная борьба друг с другом переросла в акты мести, неожиданные увольнения, обвинения в утечках информации и скандальные заголовки, которые подрывают репутацию Пентагона.
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Уволенные сотрудники Пентагона заявили, что их отставка была беспочвенной
20 апреля, 06:58
«
"В здании царит полный хаос, и это действительно сказывается на руководстве... Пит Хегсет окружил себя людьми, которые в действительности не заботятся о его интересах", - приводит издание слова одного из информированных источников.
По данным собеседников Politico, конфликт в ведомстве носит исключительно личностный характер. Издание пишет, что из-за конфликта Хегсет стал подозревать своих старших подчиненных в утечках, связанных с мессенджером Signal, считая, что они таким образом могли намеренно подставить своих коллег-конкурентов.
Бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Уллиот ранее выразил мнение, что "тотальный хаос" в минобороны США из-за утечек секретных данных и массовых увольнений может привести к отставке Хегсета.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что глава Пентагона в марте опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат. Позже Белый дом заявил, что Трамп "решительно поддерживает" американского министра обороны.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Экс-работник Пентагона назвал условие, при котором Хегсет уйдет в отставку
21 апреля, 06:55
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.
Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Сенатор-демократ призвала уволить Хегсета из-за скандала с утечкой данных
Вчера, 05:43
 
В миреТехнологииСШАЙеменПит ХегсетМайк УолтцМинистерство обороны СШАPoliticoАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала