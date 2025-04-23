https://ria.ru/20250423/parkovka-2012987453.html
Пожар в "Москва-Сити" потушили
Пожар в "Москва-Сити" потушили - РИА Новости, 23.04.2025
Пожар в "Москва-Сити" потушили
Пожар на подземной парковке в "Москва-Сити" на Пресненской набережной в центре Москвы удалось потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:59:00+03:00
2025-04-23T15:59:00+03:00
2025-04-23T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пожар на подземной парковке в "Москва-Сити" на Пресненской набережной в центре Москвы удалось потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Пожар потушили", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250422/primore-2012646396.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, москва-сити
Происшествия, Москва, Москва-Сити
Пожар в "Москва-Сити" потушили
Пожар на подземной парковке в "Москва-Сити" потушили