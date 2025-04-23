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Пожар в "Москва-Сити" потушили - РИА Новости, 23.04.2025
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15:59 23.04.2025 (обновлено: 16:01 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/parkovka-2012987453.html
Пожар в "Москва-Сити" потушили
Пожар в "Москва-Сити" потушили - РИА Новости, 23.04.2025
Пожар в "Москва-Сити" потушили
Пожар на подземной парковке в "Москва-Сити" на Пресненской набережной в центре Москвы удалось потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:59:00+03:00
2025-04-23T16:01:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пожар на подземной парковке в "Москва-Сити" на Пресненской набережной в центре Москвы удалось потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Пожар потушили", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, москва-сити
Происшествия, Москва, Москва-Сити
Пожар в "Москва-Сити" потушили

Пожар на подземной парковке в "Москва-Сити" потушили

© СоцсетиДым на месте пожара в "Москва-Сити". Кадр видео
Дым на месте пожара в Москва-Сити. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Соцсети
Дым на месте пожара в "Москва-Сити". Кадр видео
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пожар на подземной парковке в "Москва-Сити" на Пресненской набережной в центре Москвы удалось потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Пожар потушили", - сказал собеседник агентства.
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В Приморье локализовали пожар на складах стройматериалов
22 апреля, 06:34
 
ПроисшествияМоскваМосква-Сити
 
 
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