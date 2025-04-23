https://ria.ru/20250423/parkovka-2012987453.html

Пожар в "Москва-Сити" потушили

Пожар в "Москва-Сити" потушили - РИА Новости, 23.04.2025

Пожар в "Москва-Сити" потушили

Пожар на подземной парковке в "Москва-Сити" на Пресненской набережной в центре Москвы удалось потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:59:00+03:00

2025-04-23T15:59:00+03:00

2025-04-23T16:01:00+03:00

происшествия

москва

москва-сити

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пожар на подземной парковке в "Москва-Сити" на Пресненской набережной в центре Москвы удалось потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Пожар потушили", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250422/primore-2012646396.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, москва-сити