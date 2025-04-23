Рейтинг@Mail.ru
Вэнс стал последним политиком, заставшим папу Франциска живым - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 23.04.2025 (обновлено: 17:31 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/papa-2013008710.html
Вэнс стал последним политиком, заставшим папу Франциска живым
Вэнс стал последним политиком, заставшим папу Франциска живым - РИА Новости, 23.04.2025
Вэнс стал последним политиком, заставшим папу Франциска живым
Вице-президент США Джей Ди Вэнс после смерти папы Римского Франциска много времени провел над размышлениями о том, что он стал последним известным международным РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:18:00+03:00
2025-04-23T17:31:00+03:00
в мире
сша
ватикан
земля
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975884630_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_95c3096a3b72f36c2111cdde28877b86.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс после смерти папы Римского Франциска много времени провел над размышлениями о том, что он стал последним известным международным чиновником, который видел понтифика, пишет газета Washington Post. Ранее телеканал Sky News сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита в Ватикан встретился с папой Римским Франциском. "За три дня, прошедшие с тех пор, как Джей Ди Вэнс стал последним известным международным чиновником, видевшим папу Франциска до его смерти, вице-президент провел много времени, размышляя об этом факте", - говорится в публикации. По данным издания, Вэнс считает это "довольно безумным". "Когда я увидел его, я не знал, что ему осталось жить на Земле меньше 24 часов. Я думаю, это было великое благословение. И я стараюсь помнить, что мне повезло, что я смог пожать ему руку и сказать ему, что я молюсь за него каждый день", - приводит газета слова вице-президента США. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.
https://ria.ru/20250423/rossija-2012929205.html
сша
ватикан
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975884630_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_20074178ace0a1645e77131f182d5ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ватикан, земля, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск
В мире, США, Ватикан, Земля, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск
Вэнс стал последним политиком, заставшим папу Франциска живым

WP: Вэнс стал последним политиком, заставшим папу Франциска живым

© AP Photo / Matt RourkeДжей-Ди Вэнс
Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс после смерти папы Римского Франциска много времени провел над размышлениями о том, что он стал последним известным международным чиновником, который видел понтифика, пишет газета Washington Post.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита в Ватикан встретился с папой Римским Франциском.
"За три дня, прошедшие с тех пор, как Джей Ди Вэнс стал последним известным международным чиновником, видевшим папу Франциска до его смерти, вице-президент провел много времени, размышляя об этом факте", - говорится в публикации.
По данным издания, Вэнс считает это "довольно безумным". "Когда я увидел его, я не знал, что ему осталось жить на Земле меньше 24 часов. Я думаю, это было великое благословение. И я стараюсь помнить, что мне повезло, что я смог пожать ему руку и сказать ему, что я молюсь за него каждый день", - приводит газета слова вице-президента США.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.
Церемония прощания с папой римским Франциском в соборе Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Кремль ответил на вопрос о представителе на похоронах папы римского
Вчера, 12:32
 
В миреСШАВатиканЗемляФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Умер папа римский Франциск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала