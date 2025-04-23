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Вэнс стал последним политиком, заставшим папу Франциска живым
Вэнс стал последним политиком, заставшим папу Франциска живым - РИА Новости, 23.04.2025
Вэнс стал последним политиком, заставшим папу Франциска живым
Вице-президент США Джей Ди Вэнс после смерти папы Римского Франциска много времени провел над размышлениями о том, что он стал последним известным международным РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:18:00+03:00
2025-04-23T17:18:00+03:00
2025-04-23T17:31:00+03:00
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франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс после смерти папы Римского Франциска много времени провел над размышлениями о том, что он стал последним известным международным чиновником, который видел понтифика, пишет газета Washington Post. Ранее телеканал Sky News сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита в Ватикан встретился с папой Римским Франциском. "За три дня, прошедшие с тех пор, как Джей Ди Вэнс стал последним известным международным чиновником, видевшим папу Франциска до его смерти, вице-президент провел много времени, размышляя об этом факте", - говорится в публикации. По данным издания, Вэнс считает это "довольно безумным". "Когда я увидел его, я не знал, что ему осталось жить на Земле меньше 24 часов. Я думаю, это было великое благословение. И я стараюсь помнить, что мне повезло, что я смог пожать ему руку и сказать ему, что я молюсь за него каждый день", - приводит газета слова вице-президента США. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.
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в мире, сша, ватикан, земля, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск
В мире, США, Ватикан, Земля, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск
Вэнс стал последним политиком, заставшим папу Франциска живым
WP: Вэнс стал последним политиком, заставшим папу Франциска живым