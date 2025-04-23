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В Омской области приостановили работу пансионата для пожилых людей - РИА Новости, 23.04.2025
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18:21 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/pansionat-2013024637.html
В Омской области приостановили работу пансионата для пожилых людей
В Омской области приостановили работу пансионата для пожилых людей - РИА Новости, 23.04.2025
В Омской области приостановили работу пансионата для пожилых людей
Суд приостановил деятельность пансионата для пожилых граждан в Омской области в связи с многочисленными нарушениями, сообщили в пресс-службе региональной... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T18:21:00+03:00
2025-04-23T18:21:00+03:00
происшествия
омская область
омский район
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ОМСК, 23 апр - РИА Новости. Суд приостановил деятельность пансионата для пожилых граждан в Омской области в связи с многочисленными нарушениями, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Прокуратура Омского района Омской области провела проверку в пансионате для пожилых "Долголетие". Там были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также правил пожарной безопасности и законодательства в сфере здравоохранения. Пансионат находится в поселке Дачный Надеждинского сельского поселения Омской области. Там проживает 43 человека в возрасте от 60 до 100 лет, в том числе инвалиды. "При этом ООО "Здравница Алтая" осуществляет гостиничную деятельность, ООО "Здоровье" - деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания, ООО "Едоша" - приготовление и организацию питания с многочисленными нарушениями законодательства, которые могут повлечь причинение вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан", - написали в пресс-службе ведомства. Прокуратура направила в суд исковое заявление о приостановлении деятельности пансионата до устранения выявленных нарушений. "Омский районный суд Омской области в полном объеме удовлетворил требования прокурора", - добавили в пресс-службе. Решается вопрос о возбуждении уголовного по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Вопрос распределения постояльцев пансионата прокуратура поставила на контроль.
https://ria.ru/20241030/pansionat-1980855813.html
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происшествия, омская область, омский район
Происшествия, Омская область, Омский район
В Омской области приостановили работу пансионата для пожилых людей

Прокуратура закрыла омский пансионат для пожилых людей из-за множества нарушений

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ОМСК, 23 апр - РИА Новости. Суд приостановил деятельность пансионата для пожилых граждан в Омской области в связи с многочисленными нарушениями, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Прокуратура Омского района Омской области провела проверку в пансионате для пожилых "Долголетие". Там были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также правил пожарной безопасности и законодательства в сфере здравоохранения. Пансионат находится в поселке Дачный Надеждинского сельского поселения Омской области. Там проживает 43 человека в возрасте от 60 до 100 лет, в том числе инвалиды.
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"При этом ООО "Здравница Алтая" осуществляет гостиничную деятельность, ООО "Здоровье" - деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания, ООО "Едоша" - приготовление и организацию питания с многочисленными нарушениями законодательства, которые могут повлечь причинение вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан", - написали в пресс-службе ведомства.
Прокуратура направила в суд исковое заявление о приостановлении деятельности пансионата до устранения выявленных нарушений.
«
"Омский районный суд Омской области в полном объеме удовлетворил требования прокурора", - добавили в пресс-службе.
Решается вопрос о возбуждении уголовного по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Вопрос распределения постояльцев пансионата прокуратура поставила на контроль.
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