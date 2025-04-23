https://ria.ru/20250423/pansionat-2013024637.html

В Омской области приостановили работу пансионата для пожилых людей

В Омской области приостановили работу пансионата для пожилых людей - РИА Новости, 23.04.2025

В Омской области приостановили работу пансионата для пожилых людей

Суд приостановил деятельность пансионата для пожилых граждан в Омской области в связи с многочисленными нарушениями, сообщили в пресс-службе региональной... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T18:21:00+03:00

2025-04-23T18:21:00+03:00

2025-04-23T18:21:00+03:00

происшествия

омская область

омский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg

ОМСК, 23 апр - РИА Новости. Суд приостановил деятельность пансионата для пожилых граждан в Омской области в связи с многочисленными нарушениями, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Прокуратура Омского района Омской области провела проверку в пансионате для пожилых "Долголетие". Там были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также правил пожарной безопасности и законодательства в сфере здравоохранения. Пансионат находится в поселке Дачный Надеждинского сельского поселения Омской области. Там проживает 43 человека в возрасте от 60 до 100 лет, в том числе инвалиды. "При этом ООО "Здравница Алтая" осуществляет гостиничную деятельность, ООО "Здоровье" - деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания, ООО "Едоша" - приготовление и организацию питания с многочисленными нарушениями законодательства, которые могут повлечь причинение вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан", - написали в пресс-службе ведомства. Прокуратура направила в суд исковое заявление о приостановлении деятельности пансионата до устранения выявленных нарушений. "Омский районный суд Омской области в полном объеме удовлетворил требования прокурора", - добавили в пресс-службе. Решается вопрос о возбуждении уголовного по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Вопрос распределения постояльцев пансионата прокуратура поставила на контроль.

https://ria.ru/20241030/pansionat-1980855813.html

https://ria.ru/20240821/pansionat-1967473042.html

омская область

омский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, омская область, омский район