В Омской области приостановили работу пансионата для пожилых людей
Прокуратура закрыла омский пансионат для пожилых людей из-за множества нарушений
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ОМСК, 23 апр - РИА Новости. Суд приостановил деятельность пансионата для пожилых граждан в Омской области в связи с многочисленными нарушениями, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Прокуратура Омского района Омской области провела проверку в пансионате для пожилых "Долголетие". Там были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также правил пожарной безопасности и законодательства в сфере здравоохранения. Пансионат находится в поселке Дачный Надеждинского сельского поселения Омской области. Там проживает 43 человека в возрасте от 60 до 100 лет, в том числе инвалиды.
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"При этом ООО "Здравница Алтая" осуществляет гостиничную деятельность, ООО "Здоровье" - деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания, ООО "Едоша" - приготовление и организацию питания с многочисленными нарушениями законодательства, которые могут повлечь причинение вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан", - написали в пресс-службе ведомства.
Прокуратура направила в суд исковое заявление о приостановлении деятельности пансионата до устранения выявленных нарушений.
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"Омский районный суд Омской области в полном объеме удовлетворил требования прокурора", - добавили в пресс-службе.
Решается вопрос о возбуждении уголовного по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Вопрос распределения постояльцев пансионата прокуратура поставила на контроль.
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