https://ria.ru/20250423/pamyatnik-2013006775.html
На памятник УПА* в Польше добавили напоминание о геноциде
На памятник УПА* в Польше добавили напоминание о геноциде - РИА Новости, 23.04.2025
На памятник УПА* в Польше добавили напоминание о геноциде
На памятник бойцам УПА* в Польше добавили напоминание о геноциде, сообщает портал zlubaczowa.pl. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:10:00+03:00
2025-04-23T17:10:00+03:00
2025-04-23T18:08:00+03:00
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ВАРШАВА, 23 апр – РИА Новости. На памятник бойцам УПА* в Польше добавили напоминание о геноциде, сообщает портал zlubaczowa.pl. "На общей могиле членов УПА* в Монастежи близ Верхраты (Подкарпатское воеводство) появилась новая табличка, существенно отличающаяся по содержанию от прежней. Изменения, скорее всего, были сделаны незаконно. Дело расследует полиция", - говорится в сообщении.На данной могиле в 90-е годы был установлен памятник бойцам УПА*. Он увековечивает память членов УПА*, погибших при столкновении с отрядами НКВД в ночь на 3 марта 1945 года. Объект был несколько раз поврежден. В 2015 году крест на памятнике был раскрашен в бело-красные цвета, также была разбита мемориальная табличка, которая потом была восстановлена, но уже без указания имен похороненных. Теперь же там установлена новая табличка, которая гласит: "Общая могила украинцев, членов УПА*, ответственных за террор и геноцид в отношении беззащитного польского, украинского и еврейского населения. Господи, помилуй их и не зачитывай им тех ужасных деяний, которые они совершили в отношении своих братьях". Кроме таблички, на кресте вместо тризуба появился христианский крест.* Запрещенная в России экстремистская организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, польша, украинская повстанческая армия
В мире, Россия, Польша, Украинская повстанческая армия
На памятник УПА* в Польше добавили напоминание о геноциде
На памятник членам УПА в Польше добавили напоминание об учиненном ими геноциде
ВАРШАВА, 23 апр – РИА Новости.
На памятник бойцам УПА* в Польше добавили напоминание о геноциде, сообщает портал zlubaczowa.pl
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"На общей могиле членов УПА* в Монастежи близ Верхраты (Подкарпатское воеводство) появилась новая табличка, существенно отличающаяся по содержанию от прежней. Изменения, скорее всего, были сделаны незаконно. Дело расследует полиция", - говорится в сообщении.
На данной могиле в 90-е годы был установлен памятник бойцам УПА*. Он увековечивает память членов УПА*, погибших при столкновении с отрядами НКВД в ночь на 3 марта 1945 года. Объект был несколько раз поврежден. В 2015 году крест на памятнике был раскрашен в бело-красные цвета, также была разбита мемориальная табличка, которая потом была восстановлена, но уже без указания имен похороненных.
Теперь же там установлена новая табличка, которая гласит: "Общая могила украинцев, членов УПА*, ответственных за террор и геноцид в отношении беззащитного польского, украинского и еврейского населения. Господи, помилуй их и не зачитывай им тех ужасных деяний, которые они совершили в отношении своих братьях".
Кроме таблички, на кресте вместо тризуба появился христианский крест.
* Запрещенная в России экстремистская организация