https://ria.ru/20250423/orden-2012981272.html
Посол России в Саудовской Аравии получил орден Почета
Посол России в Саудовской Аравии получил орден Почета - РИА Новости, 23.04.2025
Посол России в Саудовской Аравии получил орден Почета
Президент России Владимир Путин наградил посла России в Саудовской Аравии Сергея Козлова орденом Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:44:00+03:00
2025-04-23T15:44:00+03:00
2025-04-23T15:44:00+03:00
россия
саудовская аравия
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил посла России в Саудовской Аравии Сергея Козлова орденом Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Почета Козлова Сергея Георгиевича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия", - сказано в документе.
https://ria.ru/20250423/grushko-2012978758.html
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россия, саудовская аравия, владимир путин
Россия, Саудовская Аравия, Владимир Путин
Посол России в Саудовской Аравии получил орден Почета
Путин наградил орденом Почета посла России в Саудовской Аравии Козлова