https://ria.ru/20250423/orden-2012981272.html

Посол России в Саудовской Аравии получил орден Почета

Посол России в Саудовской Аравии получил орден Почета - РИА Новости, 23.04.2025

Посол России в Саудовской Аравии получил орден Почета

Президент России Владимир Путин наградил посла России в Саудовской Аравии Сергея Козлова орденом Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:44:00+03:00

2025-04-23T15:44:00+03:00

2025-04-23T15:44:00+03:00

россия

саудовская аравия

владимир путин

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил посла России в Саудовской Аравии Сергея Козлова орденом Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Почета Козлова Сергея Георгиевича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия", - сказано в документе.

https://ria.ru/20250423/grushko-2012978758.html

россия

саудовская аравия

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россия, саудовская аравия, владимир путин