https://ria.ru/20250423/opyt-2012935335.html
Российский опыт ведения СВО изучают все армии мира, заявил Путин
Российский опыт ведения СВО изучают все армии мира, заявил Путин - РИА Новости, 23.04.2025
Российский опыт ведения СВО изучают все армии мира, заявил Путин
Российский опыт ведения специальной военной операции изучают все армии мира и производители оружия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:56:00+03:00
2025-04-23T12:56:00+03:00
2025-04-23T13:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007827228_0:0:1326:746_1920x0_80_0_0_808257332fb3ee173821631678ceed5e.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российский опыт ведения специальной военной операции изучают все армии мира и производители оружия, заявил президент России Владимир Путин."Подчеркну, сегодня наш опыт ведения специальной военной операции как в части тактики, так и технического развития оружия изучают без всякого преувеличения все армии мира, лидеры глобальной отрасли вооружений и высокотехнологичных компаний", - сказал Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии.
https://ria.ru/20250423/putin-2012935112.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007827228_114:0:1314:900_1920x0_80_0_0_03858e7ac402054da7da2571a626562a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Российский опыт ведения СВО изучают все армии мира, заявил Путин
Путин: российский опыт ведения СВО изучают все армии мира и производители оружия