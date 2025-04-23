https://ria.ru/20250423/opyt-2012935335.html

Российский опыт ведения СВО изучают все армии мира, заявил Путин

Российский опыт ведения СВО изучают все армии мира, заявил Путин - РИА Новости, 23.04.2025

Российский опыт ведения СВО изучают все армии мира, заявил Путин

Российский опыт ведения специальной военной операции изучают все армии мира и производители оружия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:56:00+03:00

2025-04-23T12:56:00+03:00

2025-04-23T13:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007827228_0:0:1326:746_1920x0_80_0_0_808257332fb3ee173821631678ceed5e.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российский опыт ведения специальной военной операции изучают все армии мира и производители оружия, заявил президент России Владимир Путин."Подчеркну, сегодня наш опыт ведения специальной военной операции как в части тактики, так и технического развития оружия изучают без всякого преувеличения все армии мира, лидеры глобальной отрасли вооружений и высокотехнологичных компаний", - сказал Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии.

https://ria.ru/20250423/putin-2012935112.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин