https://ria.ru/20250423/onf-2012878342.html

ОНФ расследует инцидент с письмами для бойцов СВО в Нижегородской области

ОНФ расследует инцидент с письмами для бойцов СВО в Нижегородской области - РИА Новости, 23.04.2025

ОНФ расследует инцидент с письмами для бойцов СВО в Нижегородской области

Отделение Народного фронта в Нижегородской области подключилось к расследованию инцидента с найденными на свалке письмами студентов для участников специальной... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T08:15:00+03:00

2025-04-23T08:15:00+03:00

2025-04-23T08:15:00+03:00

нижегородская область

глеб никитин

общероссийский народный фронт

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Отделение Народного фронта в Нижегородской области подключилось к расследованию инцидента с найденными на свалке письмами студентов для участников специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОНФ региона. Ранее местный телеканал "Кстати" сообщал, что прохожий обнаружил на свалке пакет с письмами, которые студенты Нижегородского строительного техникума написали бойцам СВО накануне Нового года. В техникуме заявили, что послания попали в мусор не по их вине, и что все письма и открытки они передавали в руки представителей Народного фронта. "Письма от студентов учебного заведения передавались нескольким волонтёрским организациям региона, в том числе в Народный фронт. Президентское движение подключилось к расследованию инцидента. Уверены, что виновных удастся найти", - заявили агентству в региональном отделении ОНФ. В пресс-службе ОНФ региона подчеркнули, что "в Народном фронте знают, что значат для военнослужащих на передовой письма и слова поддержки". Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя инцидент, назвал "моральным уродом" того, кто выбросил в мусор послания ребят, и пообещал найти и наказать виновных. Координационный центр по поддержке военнослужащих, действующий на базе Дома народного единства, объявил, что доставит все найденные письма на передовую.

https://ria.ru/20250422/pisma-2012640327.html

https://ria.ru/20250421/svo-2012484158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижегородская область, глеб никитин, общероссийский народный фронт, происшествия