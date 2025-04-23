ОНФ расследует инцидент с письмами для бойцов СВО в Нижегородской области
ОНФ выясняет, как письма бойцам СВО попали на свалку в Нижегородской области
Военнослужащий смотрит письма и рисунки детей . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Отделение Народного фронта в Нижегородской области подключилось к расследованию инцидента с найденными на свалке письмами студентов для участников специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОНФ региона.
Ранее местный телеканал "Кстати" сообщал, что прохожий обнаружил на свалке пакет с письмами, которые студенты Нижегородского строительного техникума написали бойцам СВО накануне Нового года. В техникуме заявили, что послания попали в мусор не по их вине, и что все письма и открытки они передавали в руки представителей Народного фронта.
"Письма от студентов учебного заведения передавались нескольким волонтёрским организациям региона, в том числе в Народный фронт. Президентское движение подключилось к расследованию инцидента. Уверены, что виновных удастся найти", - заявили агентству в региональном отделении ОНФ.
В пресс-службе ОНФ региона подчеркнули, что "в Народном фронте знают, что значат для военнослужащих на передовой письма и слова поддержки".
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя инцидент, назвал "моральным уродом" того, кто выбросил в мусор послания ребят, и пообещал найти и наказать виновных. Координационный центр по поддержке военнослужащих, действующий на базе Дома народного единства, объявил, что доставит все найденные письма на передовую.
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