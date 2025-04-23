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ОНФ расследует инцидент с письмами для бойцов СВО в Нижегородской области - РИА Новости, 23.04.2025
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08:15 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/onf-2012878342.html
ОНФ расследует инцидент с письмами для бойцов СВО в Нижегородской области
ОНФ расследует инцидент с письмами для бойцов СВО в Нижегородской области - РИА Новости, 23.04.2025
ОНФ расследует инцидент с письмами для бойцов СВО в Нижегородской области
Отделение Народного фронта в Нижегородской области подключилось к расследованию инцидента с найденными на свалке письмами студентов для участников специальной... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T08:15:00+03:00
2025-04-23T08:15:00+03:00
нижегородская область
глеб никитин
общероссийский народный фронт
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Отделение Народного фронта в Нижегородской области подключилось к расследованию инцидента с найденными на свалке письмами студентов для участников специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОНФ региона. Ранее местный телеканал "Кстати" сообщал, что прохожий обнаружил на свалке пакет с письмами, которые студенты Нижегородского строительного техникума написали бойцам СВО накануне Нового года. В техникуме заявили, что послания попали в мусор не по их вине, и что все письма и открытки они передавали в руки представителей Народного фронта. "Письма от студентов учебного заведения передавались нескольким волонтёрским организациям региона, в том числе в Народный фронт. Президентское движение подключилось к расследованию инцидента. Уверены, что виновных удастся найти", - заявили агентству в региональном отделении ОНФ. В пресс-службе ОНФ региона подчеркнули, что "в Народном фронте знают, что значат для военнослужащих на передовой письма и слова поддержки". Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя инцидент, назвал "моральным уродом" того, кто выбросил в мусор послания ребят, и пообещал найти и наказать виновных. Координационный центр по поддержке военнослужащих, действующий на базе Дома народного единства, объявил, что доставит все найденные письма на передовую.
https://ria.ru/20250422/pisma-2012640327.html
https://ria.ru/20250421/svo-2012484158.html
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нижегородская область, глеб никитин, общероссийский народный фронт, происшествия
Нижегородская область, Глеб Никитин, Общероссийский народный фронт, Происшествия
ОНФ расследует инцидент с письмами для бойцов СВО в Нижегородской области

ОНФ выясняет, как письма бойцам СВО попали на свалку в Нижегородской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий смотрит письма и рисунки детей
Военнослужащий смотрит письма и рисунки детей - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости
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Военнослужащий смотрит письма и рисунки детей . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Отделение Народного фронта в Нижегородской области подключилось к расследованию инцидента с найденными на свалке письмами студентов для участников специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОНФ региона.
Ранее местный телеканал "Кстати" сообщал, что прохожий обнаружил на свалке пакет с письмами, которые студенты Нижегородского строительного техникума написали бойцам СВО накануне Нового года. В техникуме заявили, что послания попали в мусор не по их вине, и что все письма и открытки они передавали в руки представителей Народного фронта.
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Найденные на свалке в Нижнем Новгороде письма бойцам СВО доставят адресатам
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"Письма от студентов учебного заведения передавались нескольким волонтёрским организациям региона, в том числе в Народный фронт. Президентское движение подключилось к расследованию инцидента. Уверены, что виновных удастся найти", - заявили агентству в региональном отделении ОНФ.
В пресс-службе ОНФ региона подчеркнули, что "в Народном фронте знают, что значат для военнослужащих на передовой письма и слова поддержки".
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя инцидент, назвал "моральным уродом" того, кто выбросил в мусор послания ребят, и пообещал найти и наказать виновных. Координационный центр по поддержке военнослужащих, действующий на базе Дома народного единства, объявил, что доставит все найденные письма на передовую.
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