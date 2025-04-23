У учредителей "Депутатов мирной России"* проходят обыски
У учредителей "Депутатов мирной России" Глека и Азара проходят обыски
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. У сопредседателя нежелательной в РФ организации "Депутаты Мирной России"* Игоря Глека и бывшего столичного депутата Ильи Азара** проходят обыски в рамках расследования уголовного дела, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Двадцать третьего апреля в Москве проходят следственные мероприятия у сопредседателей и учредителей иностранной организации "Депутаты Мирной России"*, - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что мероприятия проходят в рамках уголовных дел, возбужденных по статье 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).
"Обыски проходят у сопредседателя организации Игоря Глека, Ильи Азара**, а также у Галины Фильченко и Нодари Хананашвили", - заключил собеседник агентства.
Ранее Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России созданной в Германии неправительственной организации "Депутаты Мирной России"*.
Как отмечала московская прокуратура, сопредседателем НПО был избран бывший депутат муниципального округа Тропарево-Никулино Игорь Глек, а членами управляющего совета стали бывшие депутаты различных муниципальных округов Москвы Илья Азар**, Елена Русакова и Сергей Власов.
* Организация признана нежелательной в России
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