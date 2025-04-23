https://ria.ru/20250423/obyski-2012880198.html

У учредителей "Депутатов мирной России"* проходят обыски

У учредителей "Депутатов мирной России"* проходят обыски - РИА Новости, 23.04.2025

У учредителей "Депутатов мирной России"* проходят обыски

У сопредседателя нежелательной в РФ организации "Депутаты Мирной России"* Игоря Глека и бывшего столичного депутата Ильи Азара** проходят обыски в рамках... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T08:50:00+03:00

2025-04-23T08:50:00+03:00

2025-04-23T09:11:00+03:00

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766521_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_18dcfa111cccca6d85e040acc37175bf.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. У сопредседателя нежелательной в РФ организации "Депутаты Мирной России"* Игоря Глека и бывшего столичного депутата Ильи Азара** проходят обыски в рамках расследования уголовного дела, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Двадцать третьего апреля в Москве проходят следственные мероприятия у сопредседателей и учредителей иностранной организации "Депутаты Мирной России"*, - сказал собеседник агентства.Он добавил, что мероприятия проходят в рамках уголовных дел, возбужденных по статье 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)."Обыски проходят у сопредседателя организации Игоря Глека, Ильи Азара**, а также у Галины Фильченко и Нодари Хананашвили", - заключил собеседник агентства.Ранее Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России созданной в Германии неправительственной организации "Депутаты Мирной России"*.Как отмечала московская прокуратура, сопредседателем НПО был избран бывший депутат муниципального округа Тропарево-Никулино Игорь Глек, а членами управляющего совета стали бывшие депутаты различных муниципальных округов Москвы Илья Азар**, Елена Русакова и Сергей Власов.* Организация признана нежелательной в России** Признан иноагентом в России

https://ria.ru/20250421/npo-2012442918.html

https://ria.ru/20250421/inoagenty-2012546552.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, происшествия