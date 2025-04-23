Рейтинг@Mail.ru
У учредителей "Депутатов мирной России"* проходят обыски - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:50 23.04.2025 (обновлено: 09:11 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/obyski-2012880198.html
У учредителей "Депутатов мирной России"* проходят обыски
У учредителей "Депутатов мирной России"* проходят обыски - РИА Новости, 23.04.2025
У учредителей "Депутатов мирной России"* проходят обыски
У сопредседателя нежелательной в РФ организации "Депутаты Мирной России"* Игоря Глека и бывшего столичного депутата Ильи Азара** проходят обыски в рамках... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T08:50:00+03:00
2025-04-23T09:11:00+03:00
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766521_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_18dcfa111cccca6d85e040acc37175bf.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. У сопредседателя нежелательной в РФ организации "Депутаты Мирной России"* Игоря Глека и бывшего столичного депутата Ильи Азара** проходят обыски в рамках расследования уголовного дела, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Двадцать третьего апреля в Москве проходят следственные мероприятия у сопредседателей и учредителей иностранной организации "Депутаты Мирной России"*, - сказал собеседник агентства.Он добавил, что мероприятия проходят в рамках уголовных дел, возбужденных по статье 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)."Обыски проходят у сопредседателя организации Игоря Глека, Ильи Азара**, а также у Галины Фильченко и Нодари Хананашвили", - заключил собеседник агентства.Ранее Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России созданной в Германии неправительственной организации "Депутаты Мирной России"*.Как отмечала московская прокуратура, сопредседателем НПО был избран бывший депутат муниципального округа Тропарево-Никулино Игорь Глек, а членами управляющего совета стали бывшие депутаты различных муниципальных округов Москвы Илья Азар**, Елена Русакова и Сергей Власов.* Организация признана нежелательной в России** Признан иноагентом в России
https://ria.ru/20250421/npo-2012442918.html
https://ria.ru/20250421/inoagenty-2012546552.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766521_420:0:2736:1737_1920x0_80_0_0_5ec50ebddf5b9901e39ee2af78a0b93b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия
Россия, Происшествия
У учредителей "Депутатов мирной России"* проходят обыски

У учредителей "Депутатов мирной России" Глека и Азара проходят обыски

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. У сопредседателя нежелательной в РФ организации "Депутаты Мирной России"* Игоря Глека и бывшего столичного депутата Ильи Азара** проходят обыски в рамках расследования уголовного дела, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Двадцать третьего апреля в Москве проходят следственные мероприятия у сопредседателей и учредителей иностранной организации "Депутаты Мирной России"*, - сказал собеседник агентства.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
В России признали нежелательной НПО Comunità dei Russi Liberi in Italia*
21 апреля, 08:13
Он добавил, что мероприятия проходят в рамках уголовных дел, возбужденных по статье 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).
"Обыски проходят у сопредседателя организации Игоря Глека, Ильи Азара**, а также у Галины Фильченко и Нодари Хананашвили", - заключил собеседник агентства.
Ранее Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России созданной в Германии неправительственной организации "Депутаты Мирной России"*.
Как отмечала московская прокуратура, сопредседателем НПО был избран бывший депутат муниципального округа Тропарево-Никулино Игорь Глек, а членами управляющего совета стали бывшие депутаты различных муниципальных округов Москвы Илья Азар**, Елена Русакова и Сергей Власов.
* Организация признана нежелательной в России
** Признан иноагентом в России
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин подписал закон о запрете участия иноагентов в образовании
21 апреля, 16:23
 
РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала