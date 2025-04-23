https://ria.ru/20250423/nyt-2012874343.html

СМИ: дипломаты США будут избегать мероприятия к годовщине войны во Вьетнаме

СМИ: дипломаты США будут избегать мероприятия к годовщине войны во Вьетнаме - РИА Новости, 23.04.2025

СМИ: дипломаты США будут избегать мероприятия к годовщине войны во Вьетнаме

Администрация президента США Дональда Трампа дала указание своим дипломатам во Вьетнаме не принимать участие в мероприятиях, посвященных 50-летию окончания... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T06:50:00+03:00

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2025-04-23T06:50:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа дала указание своим дипломатам во Вьетнаме не принимать участие в мероприятиях, посвященных 50-летию окончания Вьетнамской войны, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников. "Администрация Трампа сказала своим высокопоставленным дипломатам во Вьетнаме не принимать участие в мероприятиях, посвященных 50-летию окончания войны. Вашингтон недавно дал указание высокопоставленным дипломатам, включая посла США во Вьетнаме Марка Наппера, воздержаться от мероприятий, связанных с годовщиной 30 апреля", - говорится в сообщении. Как отмечает газета, на 30 апреля придется 100-й день второго срока президентства Трампа. Некоторые американские чиновники предположили, что американские власти боятся отвлечь внимание от этой "вехи" событиями, которые могли бы напомнить о поражении США в войне. Вьетнамская война продолжалась с 1955 по 1975 годы, в ней погибли более 58 тысяч американских военных.

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в мире, сша, вьетнам, дональд трамп