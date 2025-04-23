СМИ: дипломаты США будут избегать мероприятия к годовщине войны во Вьетнаме
NYT: дипломаты США будут избегать мероприятия к годовщине войны во Вьетнаме
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАмериканские солдаты из лагеря Плейме в перерыве между боями. Вьетнамская война. Репродукция фотографии из журнала "Time"
Американские солдаты из лагеря Плейме в перерыве между боями. Вьетнамская война. Репродукция фотографии из журнала "Time" . Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа дала указание своим дипломатам во Вьетнаме не принимать участие в мероприятиях, посвященных 50-летию окончания Вьетнамской войны, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"Администрация Трампа сказала своим высокопоставленным дипломатам во Вьетнаме не принимать участие в мероприятиях, посвященных 50-летию окончания войны. Вашингтон недавно дал указание высокопоставленным дипломатам, включая посла США во Вьетнаме Марка Наппера, воздержаться от мероприятий, связанных с годовщиной 30 апреля", - говорится в сообщении.
Как отмечает газета, на 30 апреля придется 100-й день второго срока президентства Трампа. Некоторые американские чиновники предположили, что американские власти боятся отвлечь внимание от этой "вехи" событиями, которые могли бы напомнить о поражении США в войне.
Вьетнамская война продолжалась с 1955 по 1975 годы, в ней погибли более 58 тысяч американских военных.
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