https://ria.ru/20250423/novikom-2012910443.html

Кредитный рейтинг НОВИКОМа повышен до уровня ruAA

Кредитный рейтинг НОВИКОМа повышен до уровня ruAA - РИА Новости, 23.04.2025

Кредитный рейтинг НОВИКОМа повышен до уровня ruAA

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг дочернего банка "Ростех" с ruAA- до уровня ruAA с прогнозом "стабильный", сообщает пресс-служба кредитной... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T11:27:00+03:00

2025-04-23T11:27:00+03:00

2025-04-23T11:28:00+03:00

эксперт ра

новикомбанк

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг дочернего банка "Ростех" с ruAA- до уровня ruAA с прогнозом "стабильный", сообщает пресс-служба кредитной организации. Также агентство улучшило капитальную позицию банка с адекватной до сильной. Положительная оценка деятельности НОВИКОМа обусловлена высокой рентабельностью. НОВИКОМ входит в топ-20 российских банков по размеру активов, которые на 1 января 2025 года составили 1 038,1 миллиарда рублей. В пресс-службе банка уточнили, что дочерний банк "Ростеха" реализует стратегические инициативы и меры государственной поддержки приоритетных отраслей и сегментов экономики. НОВИКОМ играет роль в финансировании и обслуживании ведущих высокотехнологичных отечественных производств, которые и составляют основу его клиентской базы. Эксперты агентства подчеркнули, что банк кредитует и проводит расчетно-кассовое обслуживание как промышленных компаний, входящих в периметр "Ростеха", так и ведущих предприятий различных отраслей национальной экономики. Повышение рейтинга банка отражает усиление капитальной позиции и снижение доли ссуд, реструктурированных без понижения категории качества. Также агентством учитывается рост обеспеченности ссудного портфеля НОВИКОМа и рост маржинальности операций, который обусловил увеличение рентабельности бизнеса кредитной организации. Отмечается, что рентабельность капитала банка превысила прошлогодние показатели на 10 процентных пунктов: такую динамику поддержал рост маржинальности операций и низкий уровень операционных расходов. Одновременно с решением о повышении рейтинга была повышена оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка на один уровень. Кроме того, агентство оценило систему корпоративного управления и риск-менеджмента в НОВИКОМе, подчеркнув их соответствие масштабам деятельности организации и поставленным задачам. В ближайшие годы банк планирует последовательно наращивать корпоративный ссудный портфель. "НОВИКОМ продолжает четко следовать стратегии, утвержденной "РТ-Финанс". Как результат – стабильный рост показателей банка, системное развитие бизнеса и расширение географии присутствия нашей организации. Отрадно, что работа команды НОВИКОМа достойно оценена специалистами рейтингового агентства "Эксперт РА" по целому ряду показателей. Объективный взгляд со стороны позволяет нам убедиться в правильности выбранной стратегии и подтверждает финансовую устойчивость банка", - подчеркнула председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

https://ria.ru/20250418/sotrudnichestvo-2012051193.html

https://ria.ru/20250408/novikom-2010087082.html

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

эксперт ра, новикомбанк