https://ria.ru/20250423/nizhnekamsk-2012912060.html
Аэропорт Нижнекамска вернулся к штатной работе
Аэропорт Нижнекамска вернулся к штатной работе - РИА Новости, 23.04.2025
Аэропорт Нижнекамска вернулся к штатной работе
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T11:32:00+03:00
2025-04-23T11:32:00+03:00
2025-04-23T11:32:00+03:00
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20576/43/205764392_0:26:500:307_1920x0_80_0_0_b1ab3f7c4200822a06d856c5ad18035b.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "В аэропорту Нижнекамск (Бегишево) в 11.06 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он. Кореняко уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250422/muzhchina-2012673271.html
нижнекамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20576/43/205764392_29:0:472:332_1920x0_80_0_0_0193d3562ca5f553e36fa40b14163e46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
Аэропорт Нижнекамска вернулся к штатной работе
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов