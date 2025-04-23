https://ria.ru/20250423/nizhnekamsk-2012912060.html

Аэропорт Нижнекамска вернулся к штатной работе

Аэропорт Нижнекамска вернулся к штатной работе - РИА Новости, 23.04.2025

Аэропорт Нижнекамска вернулся к штатной работе

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T11:32:00+03:00

2025-04-23T11:32:00+03:00

2025-04-23T11:32:00+03:00

нижнекамск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "В аэропорту Нижнекамск (Бегишево) в 11.06 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он. Кореняко уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250422/muzhchina-2012673271.html

нижнекамск

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия