https://ria.ru/20250423/ndfl-2012957229.html

Работающим родителям пересчитают НДФЛ

Работающим родителям пересчитают НДФЛ - РИА Новости, 23.04.2025

Работающим родителям пересчитают НДФЛ

Налог на доход физических лиц (НДФЛ) для работающих родителей с двумя и более детьми при среднедушевом доходе менее 1,5 прожиточных минимумов будет пересчитан... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:19:00+03:00

2025-04-23T14:19:00+03:00

2025-04-23T14:41:00+03:00

общество

антон котяков

пособие по безработице

ндфл

налоги

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Налог на доход физических лиц (НДФЛ) для работающих родителей с двумя и более детьми при среднедушевом доходе менее 1,5 прожиточных минимумов будет пересчитан по ставке 6%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. "С 2026 года для работающих родителей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом менее 1,5 прожиточных минимумов НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена родителям", - следует из презентации Котякова в рамках IV Всероссийского конгресса "Право на жизнь". Охват новой семейной выплаты - 4,2 миллиона семей, где растут почти 10 миллионов детей. Кроме того, министр отметил, что сегодня средний размер пособия мамам-студенткам составляет 12,5 тысяч за 140 дней. Однако вскоре размер соответствующего пособия будет равен прожиточному минимуму в месяц, соответственно, за 140 дней мама сможет получить более 90 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250421/dokhody-2012430452.html

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, антон котяков, пособие по безработице, ндфл, налоги, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)