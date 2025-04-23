https://ria.ru/20250423/ndfl-2012957229.html
Работающим родителям пересчитают НДФЛ
Работающим родителям пересчитают НДФЛ - РИА Новости, 23.04.2025
Работающим родителям пересчитают НДФЛ
Налог на доход физических лиц (НДФЛ) для работающих родителей с двумя и более детьми при среднедушевом доходе менее 1,5 прожиточных минимумов будет пересчитан... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:19:00+03:00
2025-04-23T14:19:00+03:00
2025-04-23T14:41:00+03:00
общество
антон котяков
пособие по безработице
ндфл
налоги
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Налог на доход физических лиц (НДФЛ) для работающих родителей с двумя и более детьми при среднедушевом доходе менее 1,5 прожиточных минимумов будет пересчитан по ставке 6%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. "С 2026 года для работающих родителей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом менее 1,5 прожиточных минимумов НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена родителям", - следует из презентации Котякова в рамках IV Всероссийского конгресса "Право на жизнь". Охват новой семейной выплаты - 4,2 миллиона семей, где растут почти 10 миллионов детей. Кроме того, министр отметил, что сегодня средний размер пособия мамам-студенткам составляет 12,5 тысяч за 140 дней. Однако вскоре размер соответствующего пособия будет равен прожиточному минимуму в месяц, соответственно, за 140 дней мама сможет получить более 90 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250421/dokhody-2012430452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, антон котяков, пособие по безработице, ндфл, налоги, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Антон Котяков, Пособие по безработице, НДФЛ, Налоги, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Работающим родителям пересчитают НДФЛ
Котяков: НДФЛ для ряда работающих родителей с детьми пересчитают по ставке 6%