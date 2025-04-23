https://ria.ru/20250423/nato-2013058371.html

Песков прокомментировал размещение в Финляндии военной инфраструктуры НАТО

Песков прокомментировал размещение в Финляндии военной инфраструктуры НАТО - РИА Новости, 23.04.2025

Песков прокомментировал размещение в Финляндии военной инфраструктуры НАТО

Россия предпримет необходимые ответные меры в ответ на размещение в Финляндии военной инфраструктуры НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T22:14:00+03:00

2025-04-23T22:14:00+03:00

2025-04-23T22:14:00+03:00

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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Россия предпримет необходимые ответные меры в ответ на размещение в Финляндии военной инфраструктуры НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У нас не было и нет ни малейших проблем с Финляндией или Швецией, которые вступили в НАТО. Сегодня на территорию Финляндии постепенно выводится военная инфраструктура. Как отреагирует Россия? Мы предпринимаем меры по обеспечению своей безопасности, те, которые наши военные считают необходимыми", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point.

https://ria.ru/20250422/finlyandiya-2012711373.html

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