Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал размещение в Финляндии военной инфраструктуры НАТО - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/nato-2013058371.html
Песков прокомментировал размещение в Финляндии военной инфраструктуры НАТО
Песков прокомментировал размещение в Финляндии военной инфраструктуры НАТО - РИА Новости, 23.04.2025
Песков прокомментировал размещение в Финляндии военной инфраструктуры НАТО
Россия предпримет необходимые ответные меры в ответ на размещение в Финляндии военной инфраструктуры НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T22:14:00+03:00
2025-04-23T22:14:00+03:00
в мире
россия
финляндия
швеция
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4b6b8b8c1058a478363ecb8f1df89f03.jpg
ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Россия предпримет необходимые ответные меры в ответ на размещение в Финляндии военной инфраструктуры НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У нас не было и нет ни малейших проблем с Финляндией или Швецией, которые вступили в НАТО. Сегодня на территорию Финляндии постепенно выводится военная инфраструктура. Как отреагирует Россия? Мы предпринимаем меры по обеспечению своей безопасности, те, которые наши военные считают необходимыми", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point.
https://ria.ru/20250422/finlyandiya-2012711373.html
россия
финляндия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_403:0:2048:1234_1920x0_80_0_0_f567248aa7614c7501765a4877a995b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, швеция, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Финляндия, Швеция, Дмитрий Песков, НАТО
Песков прокомментировал размещение в Финляндии военной инфраструктуры НАТО

Песков: Россия ответит на размещение в Финляндии военной инфраструктуры НАТО

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Россия предпримет необходимые ответные меры в ответ на размещение в Финляндии военной инфраструктуры НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"У нас не было и нет ни малейших проблем с Финляндией или Швецией, которые вступили в НАТО. Сегодня на территорию Финляндии постепенно выводится военная инфраструктура. Как отреагирует Россия? Мы предпринимаем меры по обеспечению своей безопасности, те, которые наши военные считают необходимыми", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point.
Военнослужащие армии Финляндии во время учений - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В Финляндии неожиданно высказались о войне с Россией
22 апреля, 12:53
 
В миреРоссияФинляндияШвецияДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала