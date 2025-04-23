https://ria.ru/20250423/naryshkin-2012901032.html

Нарышкин назвал акцию "Диктант Победы" всенародным проектом

Нарышкин назвал акцию "Диктант Победы" всенародным проектом - РИА Новости, 23.04.2025

Нарышкин назвал акцию "Диктант Победы" всенародным проектом

Международная акция "Диктант Победы" стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T10:45:00+03:00

2025-04-23T10:45:00+03:00

2025-04-23T10:45:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

сергей нарышкин

российское историческое общество

диктант победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Международная акция "Диктант Победы" стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Главная цель диктанта была и остается неизменной. Она состоит в том, чтобы отстаивать историческую правду, формировать у наших граждан и у граждан других стран твердые знания о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне и побуждать участников акции расширять свой исторический кругозор", - сказал Нарышкин на пресс-конференции, посвященной предстоящему диктанту. "В последние годы "Диктант Победы" стал настоящим всенародным проектом и превратился в неотъемлемую часть празднования нашего самого дорогого, самого главного праздника – Дня Победы", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250423/armiya-2012894240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

общество, россия, сергей нарышкин, российское историческое общество, диктант победы, 80-летие победы в великой отечественной войне