На Украине пропал эстонский наемник, сообщила Postimees
Postimees: на Украине пропал эстонский наемник, воевавший за ВСУ
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Эстонский наемник, воевавший в составе ВСУ, пропал без вести во время боевых действий на Украине, сообщила эстонская газета Postimees.
"В конце марта во время боевых действий на территории Украины пропал без вести 31-летний эстонский доброволец, сражавшийся в составе Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Газета отмечает, что наемник числится пропавшим без вести с 27 марта. Он пропал в ходе боевых действий, другие обстоятельства его исчезновения неизвестны.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.