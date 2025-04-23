https://ria.ru/20250423/naemnik-2012885124.html

На Украине пропал эстонский наемник, сообщила Postimees

На Украине пропал эстонский наемник, сообщила Postimees - РИА Новости, 23.04.2025

На Украине пропал эстонский наемник, сообщила Postimees

Эстонский наемник, воевавший в составе ВСУ, пропал без вести во время боевых действий на Украине, сообщила эстонская газета Postimees. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T09:24:00+03:00

2025-04-23T09:24:00+03:00

2025-04-23T11:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

афганистан

сергей лавров

мария захарова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Эстонский наемник, воевавший в составе ВСУ, пропал без вести во время боевых действий на Украине, сообщила эстонская газета Postimees. "В конце марта во время боевых действий на территории Украины пропал без вести 31-летний эстонский доброволец, сражавшийся в составе Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении. Газета отмечает, что наемник числится пропавшим без вести с 27 марта. Он пропал в ходе боевых действий, другие обстоятельства его исчезновения неизвестны. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250416/naemniki-2011524700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, афганистан, сергей лавров, мария захарова, вооруженные силы украины