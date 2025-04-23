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На Украине пропал эстонский наемник, сообщила Postimees - РИА Новости, 23.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:24 23.04.2025 (обновлено: 11:39 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/naemnik-2012885124.html
На Украине пропал эстонский наемник, сообщила Postimees
На Украине пропал эстонский наемник, сообщила Postimees - РИА Новости, 23.04.2025
На Украине пропал эстонский наемник, сообщила Postimees
Эстонский наемник, воевавший в составе ВСУ, пропал без вести во время боевых действий на Украине, сообщила эстонская газета Postimees. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T09:24:00+03:00
2025-04-23T11:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
афганистан
сергей лавров
мария захарова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Эстонский наемник, воевавший в составе ВСУ, пропал без вести во время боевых действий на Украине, сообщила эстонская газета Postimees. "В конце марта во время боевых действий на территории Украины пропал без вести 31-летний эстонский доброволец, сражавшийся в составе Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении. Газета отмечает, что наемник числится пропавшим без вести с 27 марта. Он пропал в ходе боевых действий, другие обстоятельства его исчезновения неизвестны. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250416/naemniki-2011524700.html
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украина, россия, афганистан, сергей лавров, мария захарова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Афганистан, Сергей Лавров, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
На Украине пропал эстонский наемник, сообщила Postimees

Postimees: на Украине пропал эстонский наемник, воевавший за ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Эстонский наемник, воевавший в составе ВСУ, пропал без вести во время боевых действий на Украине, сообщила эстонская газета Postimees.
"В конце марта во время боевых действий на территории Украины пропал без вести 31-летний эстонский доброволец, сражавшийся в составе Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Газета отмечает, что наемник числится пропавшим без вести с 27 марта. Он пропал в ходе боевых действий, другие обстоятельства его исчезновения неизвестны.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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