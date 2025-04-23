https://ria.ru/20250423/myanma-2012899059.html

Мьянма прекратила авиасообщение с Россией

Мьянма прекратила авиасообщение с Россией - РИА Новости, 23.04.2025

Мьянма прекратила авиасообщение с Россией

Авиакомпания Myanmar Airways International (MAI) прекратила выполнять рейсы в Новосибирск из-за низкой загрузки и землетрясения, сообщил журналистам... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T10:40:00+03:00

2025-04-23T10:40:00+03:00

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мьянма

новосибирск

россия

толмачево (аэропорт)

воз

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НОВОСИБИРСК, 23 апр — РИА Новости. Авиакомпания Myanmar Airways International (MAI) прекратила выполнять рейсы в Новосибирск из-за низкой загрузки и землетрясения, сообщил журналистам коммерческий директор аэропорта Толмачево Станислав Таравков. "На сегодняшний день Мьянма отменила все рейсы в весенне-летнем расписании, поэтому загрузки нет, как и самолетов этой авиакомпании, к сожалению. До этого, когда они выполняли программу, к сожалению, загрузка была не очень высокая", — сказал он. По словам Таравкова, аэропорт максимально пытался поддержать перевозчика рекламными акциями, сбором туристических организаций, но загрузка рейсов так и оставалась невысокой. "Это первое. Второе, в Мьянме, как вы все знаете, сейчас есть проблемы посерьезнее. Поэтому им не совсем до нас. Но мы с авиакомпанией находимся в постоянном контакте, на связи, и ждем их с осенне-зимнего расписания", — добавил коммерческий директор. Он отметил, что на отмену рейсов в Новосибирск повлияло в том числе недавнее разрушительное землетрясение в Мьянме. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме в конце марта. Толчки ощущались и в пяти соседних странах. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в Мьянме погибли более 3,6 тысячи человек, еще около пяти тысяч пострадали.

https://ria.ru/20250406/vrachi-2009671853.html

https://ria.ru/20250415/myanma-2011324619.html

мьянма

новосибирск

россия

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мьянма, новосибирск, россия, толмачево (аэропорт), воз