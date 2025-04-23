https://ria.ru/20250423/myanma-2012899059.html
Мьянма прекратила авиасообщение с Россией
Мьянма прекратила авиасообщение с Россией - РИА Новости, 23.04.2025
Мьянма прекратила авиасообщение с Россией
Авиакомпания Myanmar Airways International (MAI) прекратила выполнять рейсы в Новосибирск из-за низкой загрузки и землетрясения, сообщил журналистам... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T10:40:00+03:00
2025-04-23T10:40:00+03:00
2025-04-23T12:33:00+03:00
мьянма
новосибирск
россия
толмачево (аэропорт)
воз
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НОВОСИБИРСК, 23 апр — РИА Новости. Авиакомпания Myanmar Airways International (MAI) прекратила выполнять рейсы в Новосибирск из-за низкой загрузки и землетрясения, сообщил журналистам коммерческий директор аэропорта Толмачево Станислав Таравков. "На сегодняшний день Мьянма отменила все рейсы в весенне-летнем расписании, поэтому загрузки нет, как и самолетов этой авиакомпании, к сожалению. До этого, когда они выполняли программу, к сожалению, загрузка была не очень высокая", — сказал он. По словам Таравкова, аэропорт максимально пытался поддержать перевозчика рекламными акциями, сбором туристических организаций, но загрузка рейсов так и оставалась невысокой. "Это первое. Второе, в Мьянме, как вы все знаете, сейчас есть проблемы посерьезнее. Поэтому им не совсем до нас. Но мы с авиакомпанией находимся в постоянном контакте, на связи, и ждем их с осенне-зимнего расписания", — добавил коммерческий директор. Он отметил, что на отмену рейсов в Новосибирск повлияло в том числе недавнее разрушительное землетрясение в Мьянме. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме в конце марта. Толчки ощущались и в пяти соседних странах. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в Мьянме погибли более 3,6 тысячи человек, еще около пяти тысяч пострадали.
https://ria.ru/20250406/vrachi-2009671853.html
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мьянма, новосибирск, россия, толмачево (аэропорт), воз
Мьянма, Новосибирск, Россия, Толмачево (аэропорт), ВОЗ
Мьянма прекратила авиасообщение с Россией
Авиасообщение между Россией и Мьянмой приостановили из-за низкой загрузки
НОВОСИБИРСК, 23 апр — РИА Новости. Авиакомпания Myanmar Airways International (MAI) прекратила выполнять рейсы в Новосибирск из-за низкой загрузки и землетрясения, сообщил журналистам коммерческий директор аэропорта Толмачево Станислав Таравков.
"На сегодняшний день Мьянма
отменила все рейсы в весенне-летнем расписании, поэтому загрузки нет, как и самолетов этой авиакомпании, к сожалению. До этого, когда они выполняли программу, к сожалению, загрузка была не очень высокая", — сказал он.
Россия и Мьянма восстановили авиасообщение в сентябре 2023 года, после 30-летнего перерыва. Самолеты компании Myanmar Airways International летали по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск.
По словам Таравкова, аэропорт максимально пытался поддержать перевозчика рекламными акциями, сбором туристических организаций, но загрузка рейсов так и оставалась невысокой.
"Это первое. Второе, в Мьянме, как вы все знаете, сейчас есть проблемы посерьезнее. Поэтому им не совсем до нас. Но мы с авиакомпанией находимся в постоянном контакте, на связи, и ждем их с осенне-зимнего расписания", — добавил коммерческий директор.
Он отметил, что на отмену рейсов в Новосибирск
повлияло в том числе недавнее разрушительное землетрясение в Мьянме.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме в конце марта. Толчки ощущались и в пяти соседних странах. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в Мьянме погибли более 3,6 тысячи человек, еще около пяти тысяч пострадали.