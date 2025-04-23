https://ria.ru/20250423/mvf-2013001278.html

МВФ предупредил о риске фискальной уязвимости европейских стран

МВФ предупредил о риске фискальной уязвимости европейских стран - РИА Новости, 23.04.2025

МВФ предупредил о риске фискальной уязвимости европейских стран

Европейские страны могут столкнуться с фискальной уязвимостью из-за повышения своих военных расходов в последние годы, предупредили в Международном валютном... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:49:00+03:00

2025-04-23T16:49:00+03:00

2025-04-23T16:49:00+03:00

экономика

польша

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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Европейские страны могут столкнуться с фискальной уязвимостью из-за повышения своих военных расходов в последние годы, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ). "Макрофискальное влияние более высоких военных расходов будет зависеть от того, как они финансируются… Однако фискальная уязвимость может возникнуть, если европейские страны не смогут наметить надежный план постепенного финансирования более высоких расходов", - говорится в опубликованном докладе международной организации. По прогнозу МВФ, объем госдолга еврозоны в 2025 году вырастет на один процентный пункт к прошлому году и составит 88,7% ВВП. В дальнейшем ожидается рост госдолга еврозоны до 92,9% ВВП в 2030 году. В МВФ добавили, что влияние растущих военных расходов также будет зависеть от реакции денежно-кредитной политики на вызванный шок спроса и от последствий экономии. Комментируя рост финансирования, в МВФ указали на повышение европейскими странами налогов и сокращение госрасходов, а также на прозрачность управления оборонными бюджетами. В докладе фонда отмечается, что в последние годы большинство стран Европейского союза увеличивали свои оборонные бюджеты, в среднем на 0,2 процентного пункта от ВВП, а в некоторых случаях, включая Польшу, рост превысил 1% ВВП.

https://ria.ru/20250313/oborona-2004598647.html

https://ria.ru/20250417/torgovlya-2011883460.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, польша, мвф