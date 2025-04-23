https://ria.ru/20250423/mvf-2013001278.html
МВФ предупредил о риске фискальной уязвимости европейских стран
МВФ предупредил о риске фискальной уязвимости европейских стран - РИА Новости, 23.04.2025
МВФ предупредил о риске фискальной уязвимости европейских стран
Европейские страны могут столкнуться с фискальной уязвимостью из-за повышения своих военных расходов в последние годы, предупредили в Международном валютном... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:49:00+03:00
2025-04-23T16:49:00+03:00
2025-04-23T16:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Европейские страны могут столкнуться с фискальной уязвимостью из-за повышения своих военных расходов в последние годы, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ). "Макрофискальное влияние более высоких военных расходов будет зависеть от того, как они финансируются… Однако фискальная уязвимость может возникнуть, если европейские страны не смогут наметить надежный план постепенного финансирования более высоких расходов", - говорится в опубликованном докладе международной организации. По прогнозу МВФ, объем госдолга еврозоны в 2025 году вырастет на один процентный пункт к прошлому году и составит 88,7% ВВП. В дальнейшем ожидается рост госдолга еврозоны до 92,9% ВВП в 2030 году. В МВФ добавили, что влияние растущих военных расходов также будет зависеть от реакции денежно-кредитной политики на вызванный шок спроса и от последствий экономии. Комментируя рост финансирования, в МВФ указали на повышение европейскими странами налогов и сокращение госрасходов, а также на прозрачность управления оборонными бюджетами. В докладе фонда отмечается, что в последние годы большинство стран Европейского союза увеличивали свои оборонные бюджеты, в среднем на 0,2 процентного пункта от ВВП, а в некоторых случаях, включая Польшу, рост превысил 1% ВВП.
https://ria.ru/20250313/oborona-2004598647.html
https://ria.ru/20250417/torgovlya-2011883460.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, польша, мвф
МВФ предупредил о риске фискальной уязвимости европейских стран
МВФ: ЕС может столкнуться с фискальной уязвимостью из-за роста военных расходов
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Европейские страны могут столкнуться с фискальной уязвимостью из-за повышения своих военных расходов в последние годы, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Макрофискальное влияние более высоких военных расходов будет зависеть от того, как они финансируются… Однако фискальная уязвимость может возникнуть, если европейские страны не смогут наметить надежный план постепенного финансирования более высоких расходов", - говорится в опубликованном докладе международной организации.
По прогнозу МВФ
, объем госдолга еврозоны в 2025 году вырастет на один процентный пункт к прошлому году и составит 88,7% ВВП. В дальнейшем ожидается рост госдолга еврозоны до 92,9% ВВП в 2030 году.
В МВФ добавили, что влияние растущих военных расходов также будет зависеть от реакции денежно-кредитной политики на вызванный шок спроса и от последствий экономии.
Комментируя рост финансирования, в МВФ указали на повышение европейскими странами налогов и сокращение госрасходов, а также на прозрачность управления оборонными бюджетами.
В докладе фонда отмечается, что в последние годы большинство стран Европейского союза увеличивали свои оборонные бюджеты, в среднем на 0,2 процентного пункта от ВВП, а в некоторых случаях, включая Польшу
, рост превысил 1% ВВП.