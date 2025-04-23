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В Москве используют бестраншейные технологии для ремонта трубопроводов - РИА Новости, 28.04.2025
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11:05 23.04.2025 (обновлено: 15:06 28.04.2025)
https://ria.ru/20250423/moskva-2013847347.html
В Москве используют бестраншейные технологии для ремонта трубопроводов
В Москве используют бестраншейные технологии для ремонта трубопроводов - РИА Новости, 28.04.2025
В Москве используют бестраншейные технологии для ремонта трубопроводов
Для строительства и ремонта трубопроводов в Москве используют бестраншейные технологии, что позволяет проводить работы за короткий срок, сообщается на сайте... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-23T11:05:00+03:00
2025-04-28T15:06:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Для строительства и ремонта трубопроводов в Москве используют бестраншейные технологии, что позволяет проводить работы за короткий срок, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Отмечается, что систему подземных коммуникаций в столице обновляют каждый год. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы строят дополнительные трубопроводы, ремонтируют и модернизируют уже существующие, а также прокладывают сети к новым зданиям и объектам инфраструктуры. "Десятки лет назад все эти процессы сопровождались крупными раскопками: большие участки улиц, где велись работы, были ограничены для прохода жителей и проезда машин. Сейчас ситуация совсем иная. Специалистам достаточно огородить небольшой участок, который не помешает движению людей. Все благодаря так называемым бестраншейным технологиям, которые в своей работе используют многие столичные предприятия: ГУП "Мосводосток", АО "Мосводоканал", АО "Мосгаз", АО "ОЭК" и другие", - рассказал руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Раис Чигликов, чьи слова приводятся в сообщении. Уточняется, что один из современных методов ремонта или реконструкции трубопровода называется санацией, когда в старую трубу протаскивается стекловолоконный рукав, пропитанный специальными смолами, которые твердеют при ультрафиолетовом излучении. Тонкие стенки рукава очень плотно прилегают к внутренним стенкам старой трубы. Высокая прочность материала значительно увеличивает несущую способность трубопровода, а из-за того, что трение у рукава меньше, воды может протечь больше. "Санация не требует земляных работ, не создает помех транспорту и пешеходам, не оказывает влияния на другие коммуникации. Коммунальным службам не приходится наносить ущерб городскому пространству. Каждый год с помощью санации Мосводосток обновляет десятки километров труб. А всего в эксплуатации у компании водосточная сеть общей протяженностью более чем девять тысяч километров. Это столько же, сколько составляет расстояние от Москвы до Владивостока. Благодаря бестраншейной технологии сегодня все работы по ремонту водостоков занимают несколько недель. Раньше же для достижения аналогичного результата тратили около трех месяцев", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что для того, чтобы не раскапывать траншеи по всей трассе прокладки газопровода, специалисты Мосгаза используют технологию горизонтального направленного бурения (ГНБ). Она особенно актуальна для работ под водоемами и дорогами, на территории скверов и парков, потому что копать траншеи для такой проходки не нужно. "Прокладывать подземные коммуникации в районах исторической застройки города или под руслами рек позволяет другая бестраншейная технология. Она называется микротоннелированием. Ее регулярно использует АО "Мосгаз", в том числе в рамках масштабной программы по реконструкции газопроводов-дюкеров. Она началась в 2018 году. Уже завершены работы на 10 газопроводах-дюкерах из 12. Проходку в грунте осуществляют проходческой машиной, движение которой обеспечивает мощная домкратная станция. Она установлена в начальной шахте на глубине, равной глубине прокладки трубопровода", - добавляется в сообщении. Отмечается, что специальная лазерная система ведения обеспечивает точную прокладку на большие расстояния и позволяет прокладывать коммуникации на участках с изгибами и другими препятствиями. При этом весь процесс не наносит вреда окружающей среде и не нарушает сложившееся благоустройство. Таким образом можно соорудить тоннель длиной более километра, не выкапывая дополнительных шахт. "Для коллекторов, строящихся для совместной прокладки трубопроводов теплосети и водоснабжения, кабелей связи и электрических кабельных линий, используют метод щитовой проходки. С помощью тоннелепроходческого комплекса (ТПК) прокладывается тоннель, а затем его укрепляют монолитными и железобетонными блоками", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250103/moskva-1992411881.html
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городское хозяйство москвы, москва, владивосток, мосводосток, мосгаз, мосводоканал
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Владивосток, Мосводосток, Мосгаз, Мосводоканал
В Москве используют бестраншейные технологии для ремонта трубопроводов

Власти Москвы: для ремонта трубопроводов используются бестраншейные технологии

© АО "Мосводоканал"Реконструкция водопровода в Москве
Реконструкция водопровода в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© АО "Мосводоканал"
Реконструкция водопровода в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Для строительства и ремонта трубопроводов в Москве используют бестраншейные технологии, что позволяет проводить работы за короткий срок, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что систему подземных коммуникаций в столице обновляют каждый год. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы строят дополнительные трубопроводы, ремонтируют и модернизируют уже существующие, а также прокладывают сети к новым зданиям и объектам инфраструктуры.
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"Десятки лет назад все эти процессы сопровождались крупными раскопками: большие участки улиц, где велись работы, были ограничены для прохода жителей и проезда машин. Сейчас ситуация совсем иная. Специалистам достаточно огородить небольшой участок, который не помешает движению людей. Все благодаря так называемым бестраншейным технологиям, которые в своей работе используют многие столичные предприятия: ГУП "Мосводосток", АО "Мосводоканал", АО "Мосгаз", АО "ОЭК" и другие", - рассказал руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Раис Чигликов, чьи слова приводятся в сообщении.
Уточняется, что один из современных методов ремонта или реконструкции трубопровода называется санацией, когда в старую трубу протаскивается стекловолоконный рукав, пропитанный специальными смолами, которые твердеют при ультрафиолетовом излучении. Тонкие стенки рукава очень плотно прилегают к внутренним стенкам старой трубы. Высокая прочность материала значительно увеличивает несущую способность трубопровода, а из-за того, что трение у рукава меньше, воды может протечь больше.
"Санация не требует земляных работ, не создает помех транспорту и пешеходам, не оказывает влияния на другие коммуникации. Коммунальным службам не приходится наносить ущерб городскому пространству. Каждый год с помощью санации Мосводосток обновляет десятки километров труб. А всего в эксплуатации у компании водосточная сеть общей протяженностью более чем девять тысяч километров. Это столько же, сколько составляет расстояние от Москвы до Владивостока. Благодаря бестраншейной технологии сегодня все работы по ремонту водостоков занимают несколько недель. Раньше же для достижения аналогичного результата тратили около трех месяцев", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что для того, чтобы не раскапывать траншеи по всей трассе прокладки газопровода, специалисты Мосгаза используют технологию горизонтального направленного бурения (ГНБ). Она особенно актуальна для работ под водоемами и дорогами, на территории скверов и парков, потому что копать траншеи для такой проходки не нужно.
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"Прокладывать подземные коммуникации в районах исторической застройки города или под руслами рек позволяет другая бестраншейная технология. Она называется микротоннелированием. Ее регулярно использует АО "Мосгаз", в том числе в рамках масштабной программы по реконструкции газопроводов-дюкеров. Она началась в 2018 году. Уже завершены работы на 10 газопроводах-дюкерах из 12. Проходку в грунте осуществляют проходческой машиной, движение которой обеспечивает мощная домкратная станция. Она установлена в начальной шахте на глубине, равной глубине прокладки трубопровода", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что специальная лазерная система ведения обеспечивает точную прокладку на большие расстояния и позволяет прокладывать коммуникации на участках с изгибами и другими препятствиями. При этом весь процесс не наносит вреда окружающей среде и не нарушает сложившееся благоустройство. Таким образом можно соорудить тоннель длиной более километра, не выкапывая дополнительных шахт.
"Для коллекторов, строящихся для совместной прокладки трубопроводов теплосети и водоснабжения, кабелей связи и электрических кабельных линий, используют метод щитовой проходки. С помощью тоннелепроходческого комплекса (ТПК) прокладывается тоннель, а затем его укрепляют монолитными и железобетонными блоками", - уточняется в сообщении.
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