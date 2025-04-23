https://ria.ru/20250423/moskva-2013037520.html

В Москве арестовали мужчину, устроившего стрельбу в гостинице

В Москве арестовали мужчину, устроившего стрельбу в гостинице - РИА Новости, 23.04.2025

В Москве арестовали мужчину, устроившего стрельбу в гостинице

Мужчина, который взорвал страйкбольную гранату, выстрелил из пистолета в гостинице "Восход" в Москве, а позже напал на полицейского, арестован, сообщается в... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T19:21:00+03:00

2025-04-23T19:21:00+03:00

2025-04-23T19:21:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мужчина, который взорвал страйкбольную гранату, выстрелил из пистолета в гостинице "Восход" в Москве, а позже напал на полицейского, арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК. В понедельник около 10.30 в полицию поступило сообщение о хлопке в гостинице "Восход" на Алтуфьевском шоссе в Москве - неизвестный использовал страйкбольное пиротехническое изделие, а также произвел не менее одного выстрела из пистолета, в результате инцидента никто не пострадал. После этого злоумышленник напал на прибывшего сотрудника полиции. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Также, по данным СК, обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения. "По ходатайству следователей столичного СК арестован обвиняемый в хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти на северо-востоке Москвы", - говорится в сообщении. Позднее в Telegram-канале судах общей юрисдикции Москвы уточнили, что мужчина арестован на два месяца.

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)