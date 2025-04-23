https://ria.ru/20250423/moskva-2012982595.html

На подземной парковке в районе Москва-Сити загорелся автомобиль

На подземной парковке в районе Москва-Сити загорелся автомобиль - РИА Новости, 23.04.2025

На подземной парковке в районе Москва-Сити загорелся автомобиль

На парковке у административного здания на Пресненской набережной в центре Москвы загорелся автомобиль, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:48:00+03:00

2025-04-23T15:48:00+03:00

2025-04-23T16:09:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. На парковке у административного здания на Пресненской набережной в центре Москвы загорелся автомобиль, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "В Главное управление МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре на Пресненской набережной. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит горение автомобиля на подземной парковке административного здания", — говорится релизе.На место приехали три пожарные машины. С парковки продолжают валить клубы дыма, рядом дежурят машины скорой помощи.Вскоре стало известно, что пожар потушили.

https://ria.ru/20250127/mashina-1995670552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)