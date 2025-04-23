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На подземной парковке в районе Москва-Сити загорелся автомобиль - РИА Новости, 23.04.2025
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15:48 23.04.2025 (обновлено: 16:09 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/moskva-2012982595.html
На подземной парковке в районе Москва-Сити загорелся автомобиль
На подземной парковке в районе Москва-Сити загорелся автомобиль - РИА Новости, 23.04.2025
На подземной парковке в районе Москва-Сити загорелся автомобиль
На парковке у административного здания на Пресненской набережной в центре Москвы загорелся автомобиль, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:48:00+03:00
2025-04-23T16:09:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. На парковке у административного здания на Пресненской набережной в центре Москвы загорелся автомобиль, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "В Главное управление МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре на Пресненской набережной. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит горение автомобиля на подземной парковке административного здания", — говорится релизе.На место приехали три пожарные машины. С парковки продолжают валить клубы дыма, рядом дежурят машины скорой помощи.Вскоре стало известно, что пожар потушили.
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Задымление в Москва-Сити
Задымление в Москва-Сити
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На подземной парковке в районе Москва-Сити загорелся автомобиль

На подземной парковке на Пресненской набережной в Москве загорелся автомобиль

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. На парковке у административного здания на Пресненской набережной в центре Москвы загорелся автомобиль, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В Главное управление МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре на Пресненской набережной. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит горение автомобиля на подземной парковке административного здания", — говорится релизе.
На место приехали три пожарные машины. С парковки продолжают валить клубы дыма, рядом дежурят машины скорой помощи.
Вскоре стало известно, что пожар потушили.
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