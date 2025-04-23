https://ria.ru/20250423/moskva-2012954096.html

В Москве двое менеджеров "Россетей" получили сроки по делу о взятке

В Москве двое менеджеров "Россетей" получили сроки по делу о взятке - РИА Новости, 23.04.2025

В Москве двое менеджеров "Россетей" получили сроки по делу о взятке

Двое менеджеров "Россетей" приговорены в Москве к срокам в 8,5 и 9 лет по делу о получении особо крупной взятки, сообщают суды общей юрисдикции. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:05:00+03:00

2025-04-23T14:05:00+03:00

2025-04-23T14:35:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Двое менеджеров "Россетей" приговорены в Москве к срокам в 8,5 и 9 лет по делу о получении особо крупной взятки, сообщают суды общей юрисдикции."Суд столицы провозгласил приговор менеджерам энергосетевой компании "Россети" по делу о получении взятки в особо крупном размере. Приговором Щербинского районного суда города Москвы Сычев Алексей Николаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, и назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Кроме того, Владимир Медников по аналогичному обвинению осужден на 8,5 лет колонии строгого режима. Обоим также назначены штрафы.Как пояснила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области, Медников – экс-начальник управления капитального строительства филиала "Россети Московский регион" - "Северные электрические сети", а Сычев был его замом. Следствие выяснило, что фигуранты предложили гендиректору фирмы за мзду оказать содействие его предприятию в заключении "значительного объема договоров строительного подряда, их беспрепятственное сопровождение, а также обеспечить общее покровительство деятельности подрядчика".Сычев был задержан при получении последней части взятки в 5,5 миллионов рублей. "Всего же в период с 2018 по 2022 год представители подрядчика передали Медникову В.Ю. и Сычеву А.Н. в качестве взятки денежные средства на общую сумму 17,7 миллиона рублей", - отмечается в релизе.Суд оштрафовал каждого на 35,4 миллиона рублей – двукратную сумму взятки, уточнили в УФСБ.

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